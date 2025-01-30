Windows 11 дасть змогу керувати смартфонами: що потрібно знати користувачам

Нові користувачі тепер можуть підключати свої пристрої Android або iPhone до ПК з меню "Пуск".

Related video

Microsoft анонсувала низку змін для інсайдерської версії Windows 11, спрямованих на поліпшення інтеграції смартфонів із ПК. Про це повідомляє Microsoft.

Нова вкладка в меню "Пуск" прискорить підключення смартфонів до ПК з Windows 11 для нових користувачів. Функція працюватиме як зі смартфонами Android, так і з iOS.

Нова вкладка також дасть змогу негайно керувати смартфоном iOS, переглядати останні повідомлення і дзвінки, бачити останні контакти і обмінюватися файлами. Крім того, ця панель дасть вам змогу відстежувати рівень заряду iPhone.

Однією з головних переваг нової панелі стане те, що користувачі зможуть швидше обмінюватися файлами між ПК і смартфонами. Нова вкладка включатиме функцію "Надіслати файли", яка дасть змогу користувачам швидко передавати що завгодно з ПК на смартфон і навпаки.

Оновлення поступово поширюється серед користувачів Windows 11.

У серпні також з'явилася інформація про те, що встановлення нових драйверів для відеокарт від бренду Nvidia можуть спричиняти циклічні збої із синім "екраном смерті" на комп'ютерах з операційною системою Windows 10.