Windows 11 позволит управлять смартфонами: что нужно знать пользователям

Новые пользователи теперь могут подключать свои устройства Android или iPhone к ПК из меню "Пуск".

Related video

Microsoft анонсировала ряд изменений для инсайдерской версии Windows 11, направленных на улучшение интеграции смартфонов с ПК. Об этом сообщает Microsoft.

Новая вкладка в меню "Пуск" ускорит подключение смартфонов к ПК с Windows 11 для новых пользователей. Функция будет работать как со смартфонами Android, так и с iOS.

Новая вкладка также позволит немедленно управлять смартфоном iOS, просматривать последние сообщения и звонки, видеть последние контакты и обмениваться файлами. Кроме того, эта панель позволит вам отслеживать уровень заряда iPhone.

Одним из главных преимуществ новой панели станет то, что пользователи смогут быстрее обмениваться файлами между ПК и смартфонами. Новая вкладка будет включать функцию "Отправить файлы", которая позволит пользователям быстро передавать что угодно с ПК на смартфон и наоборот.

Обновление постепенно распространяется среди пользователей Windows 11.

В августе также появилась информация о том, что установка новых драйверов для видеокарт от бренда Nvidia могут вызывать циклические сбои с синим "экраном смерти" на компьютерах с операционной системой Windows 10.