Топ 3 ноутбуки, які найбільше вразили експертів у 2025 році (фото, відео)

Експерти протестували ноутбуки з потужними процесорами та високою автономністю, щоб визначити трійку найкращих. До неї увійшли Microsoft Surface Laptop 7, M4 MacBook Air (2025), Asus Zenbook A14.

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Про це пише видання cnet.com.

M4 MacBook Air (2025)

15,3-дюймовий MacBook Air оснащений великим екраном, який властивий більш дорогим моделям Pro. Приємним бонусом є нижча ціна цього ноутбука порівняно з преміальними побратимами, зазначають експерти.

Ноутбук M4 MacBook Air Фото: Josh Goldman/CNET

Гаджет оснащений чипом M4 від Apple і 16 ГБ оперативної пам'яті. Оновлення M4 додає поступові поліпшення, а небесно-блакитний колір корпусу вигідно виділяє ноутбук серед конкурентів.

Ноутбук M4 MacBook Air

Завдяки великому дисплею, оздобленню та новій нижчій стартовій ціні цей M4 MacBook Air слід розглядати як статусну альтернативу дешевому та меншому за розміром 13-дюймовому побратиму. Останній, до речі, стане хорошим помічником для студентів і людей з обмеженим бюджетом.

Microsoft Surface Laptop 7

Surface Laptop 7 скасовує більш ранні спроби Arm-on-Windows, які страждали від слабкої продуктивності та обмеженої сумісності, оскільки багато додатків x86 не могли працювати на системі на базі Arm. Цього разу продуктивність покращилася, як і сумісність, зазначили тестувальники.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 7 Фото: Josh Goldman/CNET

Вони вказали на високу загальну продуктивність процесора Snapdragon X Elite і задовільний час роботи від акумулятора. Surface Laptop 7 пропрацював майже 20 годин у тестуванні — це найтриваліший час роботи будь-якого 13- або 14-дюймового ноутбука, який вони коли-небудь тестували, — включно з M3 MacBook Air.

Модель Surface Laptop 7 конкурує з MacBook Air не тільки за продуктивністю і часом роботи від акумулятора, а й має таку саму гладку і міцну конструкцію. На ринку представлені моделі з 32 ГБ оперативної пам'яті, а також варіант на 16 ГБ, який допоможе заощадити трохи грошей.

Огляд ноутбука Microsoft Surface Laptop 7 Microsoft Surface Laptop 7

Тестувальники зазначили, що краще було б, якби виробник випустив дану модель Хотілося з OLED-дисплеєм. Вони вказали і на те, що користувачам самим потрібно буде виконати перевірку сумісності для критично важливих додатків, перш ніж використовувати ноутбук Surface Laptop 7 на базі Arm.

"Але якщо ви зможете подолати ці перешкоди, то отримаєте добре зібраний, красивий ультрапортативний комп'ютер Windows, який довго працює", — резюмували експерти.

Asus Zenbook A14

Zenbook A14, створений на базі процесора Arm Qualcomm Snapdragon X, є найлегшим ПК Copilot Plus, який тестували фахівці, і другим за тривалістю роботи. Він важить менше 0,99 кг і забезпечує час роботи від батареї понад 24 години.

Ноутбук Asus Zenbook A14 Фото: Josh Goldman/CNET

Корпус з кералюмінію дозволяє Zenbook A14 бути неймовірно легким, але міцним, а 14-дюймовий OLED-дисплей чудовий. Він також пропонує достатньо оперативної пам'яті та сховища за свою ціну. Якщо портативність має першорядне значення, то легкий, довго працюючий Zenbook A14 — це вибір.

Огляд моделі ноутбука Asus Zenbook A14 Asus Zenbook A14

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