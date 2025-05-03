Срочное предупреждение для владельцев смартфонов: "не нарушайте "правило 35". Что это значит

Смартфоны не стоит держать на жаре, особенно если температура превышает 35 градусов Цельсия. Об этом заявляют компании-производители.

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Издание thesun.co.uk информирует о необратимых последствиях для аккумуляторов смартфонов, ссылаясь на заявление Apple.

Производитель напомнил клиентам о так называемом "правиле 35", которое гласит о том, что смартфоны стоит беречь от перегрева, если температура окружающей среды доходит до 35 градусов Цельсия и выше.

Как жара влияет на смартфоны и их батареи

Жара может привести к необратимому повреждению iPhone, да и любого другого телефона. Это означает, что устройство может перестать работать должным образом, замедлиться и в конечном итоге сократить время работы аккумулятора на одной зарядке.

"Низкие или высокие температуры могут привести к изменению поведения вашего устройства для регулирования температуры", — пояснила Apple. — "Использование устройства iOS или iPadOS в очень жарких условиях может навсегда сократить срок службы аккумулятора".

Оказывается, жаркого летнего дня достаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы.

"Особенно важно не подвергать устройство воздействию окружающей температуры выше 35 градусов Цельсия, что может привести к необратимому повреждению емкости аккумулятора", — предупредила Apple. — "То есть, в итоге батарея не будет питать устройство долго на данном заряде. Зарядка устройства при высокой температуре окружающей среды может повредить его еще больше. Даже хранение батареи в жаркой среде может повредить ее необратимо".

Девушка со смартфоном на пляже Фото: Freepik

Что еще нагревает смартфоны

Температура самих гаджетов может повышаться очень быстро. Например, оставленный в машине смартфон моментально может выйти из строя, если температура в салоне превысит рекомендуемый максимальный предел хранения в 45 градусов Цельсия.

Использование смартфона под прямыми солнечными лучами, зарядка его в жару или выполнение тяжелых задач, таких как игры или потоковая передача без Wi-Fi, могут привести к резкому повышению температуры, пишет СМИ.

"Как только ваш iPhone начнет сильно нагреваться, это плохие новости для батареи. Разблокируйте его, затем перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора". Вы увидите показания состояния аккумулятора. Обратите внимание на максимальную емкость (процентное значение). Это показывает, сколько заряда может удерживать аккумулятор вашего iPhone по сравнению с тем, когда он был новым", — говорится в материале.

Максимальная емкость будет уменьшаться со временем по мере того, как вы заряжаете (а затем разряжаете) аккумулятор вашего iPhone при обычном использовании. Обычно остается около 80% емкости после 500 полных циклов зарядки, т.е. после 2-х лет использования.

В общем, если слишком часто нагревать iPhone или любой другой смартфон, он быстрее выйдет из строя. В таком случае нужно будет либо заменить батарею, либо купить новое устройство.

Ранее мы писали, что смартфоны массово перестанут покупать. Южнокорейская компания Samsung Electronics предупредила, что спрос на смартфоны может упасть из-за американских пошлин, и прогнозировать будущие показатели станет намного сложнее.