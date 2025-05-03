Термінове попередження для власників смартфонів: "не порушуйте "правило 35". Що це означає

Смартфони не варто тримати на спеці, особливо якщо температура перевищує 35 градусів Цельсія. Про це заявляють компанії-виробники.

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Видання thesun.co.uk інформує про незворотні наслідки для акумуляторів смартфонів, посилаючись на заяву Apple.

Виробник нагадав клієнтам про так зване "правило 35", яке свідчить про те, що смартфони варто берегти від перегріву, якщо температура навколишнього середовища доходить до 35 градусів Цельсія і вище.

Як спека впливає на смартфони та їхні батареї

Спека може призвести до незворотного пошкодження iPhone, та й будь-якого іншого телефону. Це означає, що пристрій може перестати працювати належним чином, сповільнитися і зрештою скоротити час роботи акумулятора на одній зарядці.

"Низькі або високі температури можуть призвести до зміни поведінки вашого пристрою для регулювання температури", — пояснила Apple. — "Використання пристрою iOS або iPadOS у дуже спекотних умовах може назавжди скоротити термін служби акумулятора".

Виявляється, спекотного літнього дня достатньо, щоб спричинити серйозні проблеми.

"Особливо важливо не піддавати пристрій впливу навколишньої температури вище 35 градусів Цельсія, що може призвести до незворотного пошкодження ємності акумулятора", — попередила Apple. — "Тобто, в результаті батарея не буде живити пристрій довго на даному заряді. Зарядка пристрою при високій температурі навколишнього середовища може пошкодити його ще більше. Навіть зберігання батареї в спекотному середовищі може пошкодити її необоротно".

Дівчина зі смартфоном на пляжі Фото: Freepik

Що ще нагріває смартфони

Температура самих гаджетів може підвищуватися дуже швидко. Наприклад, залишений у машині смартфон моментально може вийти з ладу, якщо температура в салоні перевищить рекомендовану максимальну межу зберігання в 45 градусів Цельсія.

Використання смартфона під прямими сонячними променями, заряджання його у спеку або виконання важких завдань, як-от ігри або потокова передача без Wi-Fi, можуть призвести до різкого підвищення температури, пише ЗМІ.

"Щойно ваш iPhone почне сильно нагріватися, це погані новини для батареї. Розблокуйте його, потім перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора". Ви побачите показання стану акумулятора. Зверніть увагу на максимальну ємність (відсоткове значення). Це показує, скільки заряду може утримувати акумулятор вашого iPhone порівняно з тим, коли він був новим", — ідеться в матеріалі.

Максимальна ємність буде зменшуватися з часом у міру того, як ви заряджаєте (а потім розряджаєте) акумулятор вашого iPhone при звичайному використанні. Зазвичай залишається близько 80% ємності після 500 повних циклів заряджання, тобто після 2-х років використання.

Загалом, якщо занадто часто нагрівати iPhone або будь-який інший смартфон, він швидше вийде з ладу. У такому разі потрібно буде або замінити батарею, або купити новий пристрій.

Раніше ми писали, що смартфони масово перестануть купувати. Південнокорейська компанія Samsung Electronics попередила, що попит на смартфони може впасти через американські мита, і прогнозувати майбутні показники стане набагато складніше.