Ученые нашли способ добывать энергию от Луны, но лететь никуда не нужно (видео)

Исследователи с Фарерских островов разработали проект космической программы, которая предусматривает использование «лунной энергии» без необходимости покидать Землю.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

«Эффективное использование энергии Луны позволит совершить прорыв в сфере возобновляемой энергетики и помочь Фарерским островам достичь своей цели — стопроцентного перехода на возобновляемую энергию к 2030 году», — приводит издание слова Михаэля Бауманна, менеджер по работе с клиентами проекта Ocean Energy.

Для выработки электроэнергии предполагается задействовать гравитационное притяжение Луны. Для этого будет понадобится Luna 12 – приливный воздушный змей, который улавливает подводные течения у побережья Фарерских островов, преобразуя их в возобновляемую энергию.

Космическая программа Фарерских островов – это совместный проект SKF, морской энергетической компании Minesto и фарерской электроэнергетической компании Sev.

В частности, SFK делает для Фарерской космической программы подшипниковые и уплотнительные системы для рулей и подъемников воздушных змеев. Minesto, занимающаяся технологиями морской энергетики, создала ключевой элемент проекта – змей Luna 12. А компания Sev отвечает за разработку и поддержание инфраструктуры, необходимой для передачи энергии, вырабатываемой Luna 12, в электросеть.

Как пояснили специалисты, особенность проекта в том, что солнечная, ветровая и гидроэнергия во многом зависят от погоды, а энергия приливов так же постоянна, как и сами приливы.

«Приливная энергия обеспечивает уровень предсказуемости и надежности, с которым такие источники, как ветер, солнце и гидроэнергия, просто не могут сравниться. Движимая гравитационным притяжением Луны — то, что мы называем «лунной энергией», — приливная энергия создает последовательные циклы приливов и отливов, которые можно прогнозировать с удивительной точностью, часто до 100 лет вперед», — сказал Михаэль Бауманн.

Как отмечает издание. децентрализованное производство энергии особенно актуально для Фарерских островов (автономии в составе Датского королевства). Острова традиционно полагались на импортируемое ископаемое топливо, но теперь поставили амбициозную цель – к 2023 году выйти на стопроцентный показатель по «зеленой» энергии.

Змея Luna 12 уже протестировали в северной части Атлантического океана. Затем технологию планируют масштабировать на сами Фарерские острова, а затем она может распространиться и по всему миру.

Испытания Luna 12 состоялись в минувшем году. Приливный змей вырабатывал электроэнергию в течение четырех месяцев, и это был первый действующий змей мегаваттного масштаба с номинальной мощностью 1,2 мегаватта. Количества вырабатываемой им электроэнергии хватило бы на обеспечение около 200 вилл в течение года.

Ранее Фокус писал, что канадские ученые совершили прорыв, придумав эффективный метод производства водородного топлива. Как сказали исследователи из Университета Саскачевана, Таким образом «зеленая» энергия может стать более доступной.

Также стало известно, что ы нынешнем году более трети электроэнергии на Земле будут добывать с помощью возобновляемых источников энергии. Речь, в частности, шла о модулях на основе перовскита, технологии TOPCon и морских турбинах.