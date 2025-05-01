Учені знайшли спосіб добувати енергію від Місяця, але летіти нікуди не потрібно (відео)

Дослідники з Фарерських островів розробили проєкт космічної програми, яка передбачає використання "місячної енергії" без необхідності залишати Землю.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

"Ефективне використання енергії Місяця дасть змогу здійснити прорив у сфері відновлюваної енергетики та допомогти Фарерським островам досягти своєї мети — стовідсоткового переходу на поновлювану енергію до 2030 року", — наводить видання слова Міхаеля Бауманна, менеджера з роботи з клієнтами проєкту Ocean Energy.

Для вироблення електроенергії передбачається задіяти гравітаційне тяжіння Місяця. Для цього знадобиться Luna 12 — приливний повітряний змій, який вловлює підводні течії біля узбережжя Фарерських островів, перетворюючи їх на поновлювану енергію.

Космічна програма Фарерських островів — це спільний проєкт SKF, морської енергетичної компанії Minesto і фарерської електроенергетичної компанії Sev.

Зокрема, SFK робить для Фарерської космічної програми підшипникові та ущільнювальні системи для рулів і підйомників повітряних зміїв. Minesto, що займається технологіями морської енергетики, створила ключовий елемент проєкту — змій Luna 12. А компанія Sev відповідає за розробку і підтримання інфраструктури, необхідної для передання енергії, що виробляється Luna 12, в електромережу.

Як пояснили фахівці, особливість проєкту в тому, що сонячна, вітрова і гідроенергія багато в чому залежать від погоди, а енергія припливів так само постійна, як і самі припливи.

"Приливна енергія забезпечує рівень передбачуваності та надійності, з яким такі джерела, як вітер, сонце і гідроенергія, просто не можуть зрівнятися. Рухома гравітаційним тяжінням Місяця — те, що ми називаємо "місячною енергією", — приливна енергія створює послідовні цикли припливів і відпливів, які можна прогнозувати з дивовижною точністю, часто до 100 років уперед", — сказав Міхаель Бауманн.

Як зазначає видання, децентралізоване виробництво енергії є особливо актуальним для Фарерських островів (автономії у складі Датського королівства). Острови традиційно покладалися на імпортоване викопне паливо, але тепер поставили амбітну мету — до 2023 року вийти на стовідсотковий показник щодо "зеленої" енергії.

Змія Luna 12 уже протестували в північній частині Атлантичного океану. Потім технологію планують масштабувати на самі Фарерські острови, а згодом вона може поширитися і по всьому світу.

Випробування Luna 12 відбулися минулого року. Приливний змій виробляв електроенергію протягом чотирьох місяців, і це був перший діючий змій мегаватного масштабу з номінальною потужністю 1,2 мегавата. Кількості вироблюваної ним електроенергії вистачило б на забезпечення близько 200 вілл протягом року.

Раніше Фокус писав, що канадські вчені зробили прорив, придумавши ефективний метод виробництва водневого палива. Як сказали дослідники з Університету Саскачевану, таким чином "зелена" енергія може стати більш доступною.

Також стало відомо, що нинішнього року понад третину електроенергії на Землі добуватимуть за допомогою відновлюваних джерел енергії. Йшлося, зокрема, про модулі на основі перовскіту, технологію TOPCon і морські турбіни.