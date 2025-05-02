Беспилотник BEAK бросает вызов FPV-дронам из Украины: чем он лучше (видео)

Латвийская компания Origin Robotics разработала легкий многоразовый коптер-бомбардировщик BEAK, который уже используется на войне в Украине.

Related video

Об особенностях этого беспилотника рассказало издание Forbes.

BEAK способен нести 4 кг боеприпасов и поражать цели на расстоянии 15 километров, сбрасывая на них полезную нагрузку. При необходимости дрон можно в полевых условиях оснастить модулем для ведения разведки.

"Пользователям не нужны две отдельные системы. У них уже есть одна платформа, с которой они умеют работать. Они просто меняют модуль интеграции боеприпасов (MIM) — и переключаются с разведки на удар", — прокомментировал генеральный директор Origin Robotics Агрис Кипурс.

Главным преимуществом называют способность сбрасывать боеприпасы с больших высот точнее, чем конкуренты. Секрет заключается в особом программном обеспечении для наведения даже неуправляемых бомб.

Украинские военные научились сбрасывать гранаты в открытые люки танков — несколько лет назад такие видео удивляли, но со временем стали привычными. Иногда опытные операторы даже преследуют российскую технику и успешно бомбардируют ее на ходу.

По словам производителя — это самое экономически выгодное высокоточное оружие на рынке. Агрис Кипурс добавил, что BEAK использует компоненты военного класса, а потому лучше украинских или российских FPV-дронов, собранных из коммерческих деталей.

"Нельзя сравнивать FPV-дрон с системой, предназначенной для разведки, равно как нельзя сравнивать разведывательный дрон с системой, которая выполняет разведку и способна также наносить точечные удары, — заявил он. Возможно, BEAK позволит совершать такие атаки точнее и с большей высоты.

Отмечается, что он способен работать даже в условиях сильного подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, BEAK обладает высокой степенью автономности на борту, поскольку ожидается возникновение помех как в системах связи и навигации. Даже в таких условиях дрон должен выполнить миссию и вернуться к оператору, несмотря на большое расстояние.

Фото: Origin Robotics

"Технологическая устойчивость к радиоэлектронной войне имеет решающее значение. Это означает наличие бортовых систем, способных бороться с помехами и выполнять миссии в крайне неблагоприятных электромагнитных условиях", — высказался гендиректор.

Качество оптики тоже играет большую роль. BEAK может нести систему с электрооптическими и инфракрасными камерами. Бороться с тряской в полете помогают специальный карданный подвес с виброизоляцией, программное обеспечение со стабилизацией изображения, а также функцией обнаружения и распознавания объектов. Тепловизор может обнаружить человека на земле в темноте с расстояния в километр.

Разработчики также хвалят свою систему питания, которая обеспечивает время полета до 60 минут в режиме разведчика или до 75 минут с двойной батареей. Это значительно опережает другие системы, которые обычно могут работать 45 минут или меньше.

В Origin Robotics говорят, что в Украине BEAK действовал, как и предполагалось, а военные предоставляли отзывы. Боевой опыт помогает усовершенствовать БПЛА.

Компания недавно разработала управляемый боеприпас PGM-18, который направляет себя во время снижения. BEAK должен захватывать цель и передавать данные этому боеприпасу, чтобы он корректировал курс в полете с помощью камер и бортовой системы наведения. Радиосвязи между дроном и боевой частью нет, поэтому заглушить ее невозможно.

Сейчас BEAK может нести два, четыре или шесть неуправляемых боеприпасов специального назначения, а в будущем будет вооружаться двумя PGM-18 весом по два килограмма.

Стоимость является критической проблемой для небольших дронов, ведь украинские самодельные FPV-дроны стоят $500, тогда как американский БПЛА SwitchBlade 300 — $52 000. Украина может использовать дроны миллионами только благодаря тому, что свела затраты к минимуму. Как отметил Кипурс, при сравнении цен большое значение имеет стоимость одного успешного удара.

"Мы в 20 раз дешевле, чем, например, точный удар, нанесенный ракетой Javelin. Это наша основа для сравнения, демонстрирующая, что наша система имеет чрезвычайно выгодную цену по сравнению с соответствующими альтернативами", — прокомментировал он.

Ранее писали, как дроны-перехватчики изменили войну в Украине. Они лишили российскую армию преимущества в небе, уничтожая разведывательные и ударные БПЛА.