Безпілотник BEAK кидає виклик FPV-дронам з України: чим він кращий (відео)

Латвійська компанія Origin Robotics розробила легкий багаторазовий коптер-бомбардувальник BEAK, який вже використовується на війні в Україні.

Related video

Про особливості цього безпілотника розповіло видання Forbes.

BEAK здатний нести 4 кг боєприпасів і вражати цілі на відстані 15 кілометрів, скидаючи на них корисне навантаження. За необхідності дрон можна в польових умовах оснастити модулем для ведення розвідки.

"Користувачам не потрібні дві окремі системи. У них уже є одна платформа, з якою вони вміють працювати. Вони просто змінюють модуль інтеграції боєприпасів (MIM) — і перемикаються з розвідки на удар", — прокоментував генеральний директор Origin Robotics Агріс Кіпурс.

Головною перевагою називають здатність скидати боєприпаси з великих висот точніше, ніж конкуренти. Секрет полягає в особливому програмному забезпеченні для наведення навіть некерованих бомб.

Українські військові навчилися скидати гранати у відкриті люки танків — кілька років тому такі відео дивували, але з часом стали звичними. Іноді досвідчені оператори навіть переслідують російську техніку й успішно бомбардують її на ходу.

За словами виробника — це найбільш економічно вигідна високоточна зброя на ринку. Агріс Кіпурс додав, що BEAK використовує компоненти військового класу, а тому кращий за українські чи російські FPV-дрони, зібрані з комерційних деталей.

"Не можна порівнювати FPV-дрон із системою, призначеною для розвідки, так само як не можна порівнювати розвідувальний дрон із системою, яка виконує розвідку і здатна також наносити точкові удари, — заявив він. Можливо, BEAK дозволить здійснювати такі атаки точніше і з більшої висоти.

Зазначається, що він здатний працювати навіть в умовах сильного придушення засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, BEAK має високий ступінь автономності на борту, оскільки очікується виникнення перешкод як у системах зв'язку, так і навігації. Навіть у таких умовах дрон має виконати місію і повернутися до оператора, незважаючи на велику відстань.

Фото: Origin Robotics

"Технологічна стійкість до радіоелектронної війни має вирішальне значення. Це означає наявність бортових систем, здатних боротися з перешкодами і виконувати місії у вкрай несприятливих електромагнітних умовах", — висловився гендиректор.

Якість оптики теж відіграє велику роль. BEAK може нести систему з електрооптичними та інфрачервоними камерами. Боротися з тряскою в польоті допомагають спеціальний карданний підвіс із віброізоляцією, програмне забезпечення зі стабілізацією зображення, а також функцією виявлення і розпізнавання об'єктів. Тепловізор може виявити людину на землі в темряві з відстані в кілометр.

Розробники також хвалять свою систему живлення, яка забезпечує час польоту до 60 хвилин у режимі розвідника або до 75 хвилин з подвійною батареєю. Це значно випереджає інші системи, які зазвичай можуть працювати 45 хвилин або менше.

В Origin Robotics кажуть, що в Україні BEAK діяв, як і передбачалося, а військові надавали відгуки. Бойовий досвід допомагає вдосконалити БПЛА.

Компанія нещодавно розробила керований боєприпас PGM-18, який спрямовує себе під час зниження. BEAK має захоплювати ціль і передавати дані цьому боєприпасу, щоб він коригував курс у польоті за допомогою камер і бортової системи наведення. Радіозв'язку між дроном і бойовою частиною немає, тому заглушити його неможливо.

Зараз BEAK може нести два, чотири або шість некерованих боєприпасів спеціального призначення, а в майбутньому буде озброюватися двома PGM-18 вагою по два кілограми.

Вартість є критичною проблемою для невеликих дронів, адже українські саморобні FPV-дрони коштують $500, тоді як американський БПЛА SwitchBlade 300 — $52 000. Україна може використовувати дрони мільйонами тільки завдяки тому, що звела витрати до мінімуму. Як зазначив Кіпурс, при порівнянні цін велике значення має вартість одного успішного удару.

"Ми у 20 разів дешевші, ніж, наприклад, точний удар, нанесений ракетою Javelin. Це наша основа для порівняння, яка демонструє, що наша система має надзвичайно вигідну ціну порівняно з відповідними альтернативами", — прокоментував він.

Раніше писали, як дрони-перехоплювачі змінили війну в Україні. Вони позбавили російську армію переваги в небі, знищуючи розвідувальні та ударні БПЛА.