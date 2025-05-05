Не застрахован от ошибок: ИИ может быть самоуверенным и предвзятым, как и люди, — исследование

Ученые выяснили, что искусственный интеллект не застрахован от ошибок и иногда может принимать решения так же иррационально, как и люди.

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Об этом пишет Live Science.

Исследователи проверили поведение моделей OpenAI GPT-3.5 и GPT-4 по 18 когнитивным предубеждениям известными в психологии человека.

Отмечается, что почти в половине сценариев ИИ демонстрировал многие из самых распространенных человеческих предубеждений при принятии решений. Они обнаружили, что нейросети не застрахованы от человеческих ошибок.

Ученые задавали ИИ-моделям гипотетические вопросы, взятые из традиционной психологии, в контексте реального коммерческого применения в таких областях, как управление запасами товаров или переговоры с поставщиками. Они попытались выяснить не только то, будет ли ИИ имитировать человеческие предубеждения, но и то, будет ли он делать это, когда ему будут задавать вопросы из разных сфер бизнеса.

Согласно результатам исследования, GPT-4 превзошел GPT-3.5 при ответе на задачи с четкими математическими решениями. Он показал меньше ошибок в вероятностных и логических сценариях. Однако в субъективных симуляциях, таких как выбор рискованного варианта для получения прибыли, чат-бот часто отражал иррациональные предпочтения, которые обычно демонстрируют люди.

"GPT-4 демонстрирует даже более сильное преимущество определенности, чем люди", — говорится в исследовании.

Исследователи заметили, что поведение чат-ботов оставалось в основном стабильным независимо от того, были ли вопросы сформулированы как абстрактные психологические проблемы или операционные бизнес-процессы. Ученые пришли к выводу, что продемонстрированные предубеждения не просто продукт заученных примеров, а часть того, как ИИ "рассуждает".

Во время исследования GPT-4 иногда усугублял ошибки, похожие на человеческие, подчеркнули ученые.

"В задании на предвзятость подтверждения GPT-4 всегда давал предвзятые ответы. Он также продемонстрировал более выраженную склонность к ошибке "горячей руки" (склонность ожидать закономерности в случайности), чем GPT 3.5", — отметили исследователи.

Напомним, исследователи предсказали, как может развиваться ИИ в ближайшие годы, и не исключают, что скоро он решит уничтожить человечество.

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