Насколько выросли в цене ваши любимые смартфоны за последние 10 лет: ответ экспертов

Не так давно за 100 долларов можно было купить любой телефон. Однако времена изменились, и смартфоны стали более продвинутыми, а потому цены выросли. Эксперты выделили 5 знаковых устройств и узнали, сколько они стоили 10 лет назад.

Related video

Об этом пишет издание androidpolice.com.

В рейтинг попали гаджеты от Samsung, Motorola, Google и OnePlus.

Samsung Galaxy Note

Смартфон Samsung Galaxy Note со стилусом Фото: Samsung

Samsung выпустила Galaxy Note 5 в августе 2015 года. Он имел несъемную стеклянную заднюю панель, так что пользователи не могли менять батареи, как в старых моделях. Премиальная эстетика телефона сопровождалась премиальной ценой. Note 5 продавался за 700 долларов в 2015 году. Он имел 5,7-дюймовый AMOLED-дисплей и работал на Exynos 7420 с 4 ГБ оперативной памяти.

Samsung оптимизировала свою линейку смартфонов после Galaxy Note 20 Ultra. Однако лучшим сравнением является Galaxy S25 Ultra, так как он по-прежнему оснащен S Pen и является самым дорогим нескладывающимся устройством компании. Он продается за кругленькую сумму в 1300 долларов, что почти на 300 долларов больше, чем Galaxy Note 5 с учетом инфляции. Устройства Samsung всегда были дорогими, но сейчас они еще дороже.

Samsung Galaxy S

Смартфоны Samsung Galaxy S и наушники Фото: ixbt.com

Galaxy Note 5 был не единственным крупным релизом Samsung в 2015-м. Ранее в том же году компания выпустила Galaxy S6. Он также имел стеклянную, несъемную заднюю панель. У него был тот же чипсет, что и у Galaxy Note 5, но меньший дисплей и меньше оперативной памяти. Galaxy S6 дебютировал за 680 долларов, что поставило его прямо на флагманскую территорию своего времени.

Лучшая прямая корреляция — Galaxy S25+. Это то, во что превратилась линейка Galaxy S, и это самый мощный традиционный смартфон Samsung, в который не входит S Pen. Базовая версия Galaxy S25+ обойдется в 1000 долларов, менее чем на 100 долларов больше, чем диктует инфляция. S25+ значительно мощнее и обладает множеством выдающихся возможностей.

Google Pixel

Смартфоны серии Google Pixel Фото: androidpolice.com

Если в 2015 году нужен был стандартный Android, лучшим выбором было устройство Nexus. Этот телефон служил для "обкатки" программного обеспечения Google, пока в 2016 году не был анонсирован Google Pixel. Трудно точно определить модель Nexus, которая соответствовало бы "Пикселю", но можно получить представление по двум гаджетам, выпущенным в 2015 году — Nexus 5X и Nexus 6P. Первый стоил 380 долларов и предлагал флагманские характеристики по более низкой цене. Он оснащался ОС Android 6.0 и работал на базе Snapdragon 808. Nexus 6P был более премиальной альтернативой, имел металлический корпус и улучшенные характеристики за 500 долларов.

Серия Google Pixel 9 дебютировала за 800 долларов, а Pixel 9 Pro XL начиналась с 1100 долларов. Философия смартфонов Google изменилась, начиная с Google Pixel XL. Телефоны Nexus были похожи на OnePlus, предлагая мощное оборудование и стандартное программное обеспечение по доступной цене. Напротив, более поздние телефоны Pixel были попыткой Google сравняться с Apple и Samsung с помощью премиальных флагманских устройств. Тем не менее, Nexus за 380 долларов сегодня стоил бы всего 512 долларов.

Moto G

Смартфон серии Moto G Фото: Motorola

Третье поколение Moto G было выпущено в 2015 году за 180 долларов. Он имел 5-дюймовый 720p IPS LCD экран и 1 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации. Moto G работал на чипе Snapdragon 410, основном для телефонов среднего класса в середине 2010-х годов, который имел достойную производительность, оставаясь при этом энергоэффективным. Moto G отличал стильный дизайн, он служил альтернативой дорогим флагманским телефонам.

К счастью, Motorola сохранила тот же дух для своих устройств среднего и бюджетного класса за последние 10 лет. Базовые устройства Moto G не поднялись намного выше 200 долларов, но даже за что-то более сложное, например, Moto G Stylus 2025, придется заплатить всего 400 долларов.

OnePlus

Смартфон OnePlus Фото: phonearena.com

OnePlus 2 имел чипсет Snapdragon 810 и 4 ГБ оперативной памяти, впечатляющие характеристики для телефона с рекомендованной розничной ценой в 330 долларов. Он стоил намного меньше, чем конкурент — Samsung Galaxy S6.

OnePlus сохраняет за собой статус "убийцы" флагманов, хотя цены изменились. OnePlus 13 по-прежнему на 300 долларов дешевле Galaxy S25 Ultra, но вместо 330 долларов против 680 долларов теперь он стоит 1000 долларов по сравнению с 1300 долларов за базовый S25 Ultra. Цена OnePlus 13 значительно опережает инфляцию, хотя она и кажется разумной благодаря повышению цен Samsung. Тем не менее, OnePlus 13 — отличная альтернатива для тех, кто хочет сэкономить деньги и устал от старых моделей Samsung и Google, и это чувство все еще актуально спустя 10 лет.

Ранее мы писали о 5-ти лучших смартфонах от Motorola. Эксперты протестировали смартфоны и назвали самые мощные из них — Razr 60 Ultra, Edge 50 Ultra, Edge 60 Pro, Razr Plus (2024) и Edge Plus (2023).