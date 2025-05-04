Топ-5 лучших смартфонов от Motorola: недорогие и производительные модели (фото, видео)

Эксперты протестировали смартфоны от Motorola и назвали самые мощные из них — Razr 60 Ultra, Edge 50 Ultra, Edge 60 Pro, Razr Plus (2024) и Edge Plus (2023).

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Данный обзор опирается на тесты, проведенные специалистами nanoreview.net.

Motorola Razr 60 Ultra

Тестировщики отметили у этой модели высокий уровень влагозащиты, качественные экраны, особенно внутренний 7-дюймовый с частотой обновления 165 Гц, 16 ГБ памяти. По их словам, камеры работали отлично как днем, так и вечером при тусклом освещении. Время автономной работы тоже порадовало. Устройство также получило лучшую скорость зарядки батареи, чем у прошлогодней модели. Интерфейс Hello UI не перегружен функциями, поэтому работает быстро и плавно.

Из минусов они назвали систему охлаждения, которая оказалась далека от идеала. Это, конечно, негативно сказывалось на производительности и приводило к перегревам. Не понравилось экспертам и качество звука.

Обзор на Motorola Razr 60 Ultra

Технические характеристики Motorola Razr 60 Ultra:

Дисплей: 7 дюймов, POLED, 1224 x 2912 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 Mп + 50 Mп

Батарея: 4700 мАч

ОС: Android 15

Вес: 199 г.

Смартфон Motorola Razr 60 Ultra Фото: Motorola

Motorola Edge 50 Ultra

Этот смартфон привлек весьма нетривиальным дизайном и тонкими рамками. Работа экрана была на высоте, а камеры имеют отличную стабилизацию и справляются с цветопередачей и в яркий день, и в непогожий. Тестировщики высоко оценили производительный процессор, работающий в паре с 12 или 16 ГБ памяти (тут — на выбор покупателя). Аккумулятор долго держал заряд, хотя он не самый емкий на рынке, и быстро напитывался — за несколько минут.

Однако если долго использовать устройство, оно может нагреться. Видеосъемка не впечатлила экспертов, они назвали ее качество посредственным.

Обзор на Motorola Edge 50 Ultra

Технические характеристики Motorola Edge 50 Ultra:

Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Камера: 50 Mп + 64 Mп + 50 Mп

Батарея: 4500 мАч

ОС: Android 15

Вес: 197 г.

Смартфон Motorola Edge 50 Ultra Фото: Motorola

Motorola Edge 60 Pro

Смартфон оснащен 6.7-дюймовым POLED-экраном с разрешением 1220 x 2712 пикселей. Под капотом у него находится процессор Dimensity 8350 Extreme — не самый производительный, но, тем не менее, неплохой, так как во время тестов модель набрала 75 баллов и получила рейтинг "А". Пользователи могут выбрать устройство либо с 8 ГБ ОЗУ, либо с 12 ГБ ОЗУ, Радует аккумулятор, он очень емкий — 6000 мАч, — поэтому обеспечивает превосходную автономность. Смартфоны радуют дизайном и яркими цветами корпусов — ультрамариновым, фиолетовым, оливковым.

Обзор на Motorola Edge 60 Pro

Технические характеристики Motorola Edge 60 Pro:

Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пикс.

Чипсет: MediaTek Dimensity 8350 Extreme

Камера: 50 Mп + 10 Mп + 50 Mп

Батарея: 6000 мАч

OС: Android 15

Вес: 186 г.

Смартфоны Motorola Edge 60 Pro Фото: Motorola

Motorola Razr Plus (2024)

Устройство имеет дисплей диагональю 6.9 дюйма с адаптивной частотой до 165 Гц. Батарея быстро заряжается от 45-ваттной зарядки. ОС Hello UI порадовала расширенным функционалом, работой в паре с производительным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и 8, 12 ГБ памяти. Звук динамики выдают чистый. Из плюсов еще можно назвать высокий уровень защиты от влаги.

А теперь — к минусам. У телефона нет сверхширокоугольной и макросъемки. Смартфон перегревается вследствие нагрузки на процессор, USB-подключение расстроило тестировщиков своей низкой пропускной способностью.

Обзор на Motorola Razr Plus (2024)

Технические характеристики Motorola Razr Plus (2024):

Дисплей: 6.9 дюйма, POLED, 1080 x 2640 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Камера: 50 Mп + 50 Mп

Батарея: 4000 мАч

OС: Android 14

Вес: 189 г.

Телефоны Motorola Razr Plus (2024) Фото: androidauthority.com

Motorola Edge Plus (2023)

Эту модель производитель оснастил OLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, памятью UFS 4.0, чипом Snapdragon 8 Gen 2, стандартом IP68, поддержкой eSIM. Аккумулятор хорошо держит заряд, быстро напитывается. Камеры — не уступают конкурентам. Бонус: длительный период поддержки обновлений ПО и функций безопасности.

К сожалению, этот гаджет доступен на рынке только с одним вариантом памяти — 8 ГБ. Карта памяти не поддерживается, отсутствует и 3,5-миллиметровый джек.

Обзор Motorola Edge Plus (2023)

Технические характеристики Motorola Edge Plus (2023):

Дисплей: 6.67 дюйма, OLED, 1080 x 2400 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Камера: 50 Mп + 12 Mп + 50 Mп

Батарея: 5100 мАч

OС: Android 14

Вес: 203 г.

Смартфон Motorola Edge Plus (2023) Фото: Allison Johnson / The Verge

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