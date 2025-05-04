Топ-5 лучших смартфонов от Motorola: недорогие и производительные модели (фото, видео)
Эксперты протестировали смартфоны от Motorola и назвали самые мощные из них — Razr 60 Ultra, Edge 50 Ultra, Edge 60 Pro, Razr Plus (2024) и Edge Plus (2023).
Данный обзор опирается на тесты, проведенные специалистами nanoreview.net.
Motorola Razr 60 Ultra
Тестировщики отметили у этой модели высокий уровень влагозащиты, качественные экраны, особенно внутренний 7-дюймовый с частотой обновления 165 Гц, 16 ГБ памяти. По их словам, камеры работали отлично как днем, так и вечером при тусклом освещении. Время автономной работы тоже порадовало. Устройство также получило лучшую скорость зарядки батареи, чем у прошлогодней модели. Интерфейс Hello UI не перегружен функциями, поэтому работает быстро и плавно.
Из минусов они назвали систему охлаждения, которая оказалась далека от идеала. Это, конечно, негативно сказывалось на производительности и приводило к перегревам. Не понравилось экспертам и качество звука.
Технические характеристики Motorola Razr 60 Ultra:
- Дисплей: 7 дюймов, POLED, 1224 x 2912 пикс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Камера: 50 Mп + 50 Mп
- Батарея: 4700 мАч
- ОС: Android 15
- Вес: 199 г.
Motorola Edge 50 Ultra
Этот смартфон привлек весьма нетривиальным дизайном и тонкими рамками. Работа экрана была на высоте, а камеры имеют отличную стабилизацию и справляются с цветопередачей и в яркий день, и в непогожий. Тестировщики высоко оценили производительный процессор, работающий в паре с 12 или 16 ГБ памяти (тут — на выбор покупателя). Аккумулятор долго держал заряд, хотя он не самый емкий на рынке, и быстро напитывался — за несколько минут.
Однако если долго использовать устройство, оно может нагреться. Видеосъемка не впечатлила экспертов, они назвали ее качество посредственным.
Технические характеристики Motorola Edge 50 Ultra:
- Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пикс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Камера: 50 Mп + 64 Mп + 50 Mп
- Батарея: 4500 мАч
- ОС: Android 15
- Вес: 197 г.
Motorola Edge 60 Pro
Смартфон оснащен 6.7-дюймовым POLED-экраном с разрешением 1220 x 2712 пикселей. Под капотом у него находится процессор Dimensity 8350 Extreme — не самый производительный, но, тем не менее, неплохой, так как во время тестов модель набрала 75 баллов и получила рейтинг "А". Пользователи могут выбрать устройство либо с 8 ГБ ОЗУ, либо с 12 ГБ ОЗУ, Радует аккумулятор, он очень емкий — 6000 мАч, — поэтому обеспечивает превосходную автономность. Смартфоны радуют дизайном и яркими цветами корпусов — ультрамариновым, фиолетовым, оливковым.
Технические характеристики Motorola Edge 60 Pro:
- Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пикс.
- Чипсет: MediaTek Dimensity 8350 Extreme
- Камера: 50 Mп + 10 Mп + 50 Mп
- Батарея: 6000 мАч
- OС: Android 15
- Вес: 186 г.
Motorola Razr Plus (2024)
Устройство имеет дисплей диагональю 6.9 дюйма с адаптивной частотой до 165 Гц. Батарея быстро заряжается от 45-ваттной зарядки. ОС Hello UI порадовала расширенным функционалом, работой в паре с производительным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и 8, 12 ГБ памяти. Звук динамики выдают чистый. Из плюсов еще можно назвать высокий уровень защиты от влаги.
А теперь — к минусам. У телефона нет сверхширокоугольной и макросъемки. Смартфон перегревается вследствие нагрузки на процессор, USB-подключение расстроило тестировщиков своей низкой пропускной способностью.
Технические характеристики Motorola Razr Plus (2024):
- Дисплей: 6.9 дюйма, POLED, 1080 x 2640 пикс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Камера: 50 Mп + 50 Mп
- Батарея: 4000 мАч
- OС: Android 14
- Вес: 189 г.
Motorola Edge Plus (2023)
Эту модель производитель оснастил OLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, памятью UFS 4.0, чипом Snapdragon 8 Gen 2, стандартом IP68, поддержкой eSIM. Аккумулятор хорошо держит заряд, быстро напитывается. Камеры — не уступают конкурентам. Бонус: длительный период поддержки обновлений ПО и функций безопасности.
К сожалению, этот гаджет доступен на рынке только с одним вариантом памяти — 8 ГБ. Карта памяти не поддерживается, отсутствует и 3,5-миллиметровый джек.
Технические характеристики Motorola Edge Plus (2023):
- Дисплей: 6.67 дюйма, OLED, 1080 x 2400 пикс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 50 Mп + 12 Mп + 50 Mп
- Батарея: 5100 мАч
- OС: Android 14
- Вес: 203 г.
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