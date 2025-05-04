Топ 5 найкращих смартфонів від Motorola: недорогі та продуктивні моделі (фото, відео)

Експерти протестували смартфони від Motorola і назвали найпотужніші з них — Razr 60 Ultra, Edge 50 Ultra, Edge 60 Pro, Razr Plus (2024) і Edge Plus (2023).

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Цей огляд спирається на тести, проведені фахівцями nanoreview.net.

Motorola Razr 60 Ultra

Тестувальники відзначили у цієї моделі високий рівень вологозахисту, якісні екрани, особливо внутрішній 7-дюймовий з частотою оновлення 165 Гц, 16 ГБ пам'яті. За їхніми словами, камери працювали відмінно як вдень, так і ввечері при тьмяному освітленні. Час автономної роботи теж порадував. Пристрій також отримав кращу швидкість зарядки батареї, ніж у торішньої моделі. Інтерфейс Hello UI не перевантажений функціями, тому працює швидко і плавно.

З мінусів вони назвали систему охолодження, яка виявилася далекою від ідеалу. Це, звісно, негативно позначалося на продуктивності та призводило до перегрівів. Не сподобалася експертам і якість звуку.

Огляд на Motorola Razr 60 Ultra

Технічні характеристики Motorola Razr 60 Ultra:

Дисплей: 7 дюймів, POLED, 1224 x 2912 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 Мп + 50 Мп

Батарея: 4700 мАг

ОС: Android 15

Вага: 199 г.

Смартфон Motorola Razr 60 Ultra Фото: Motorola

Motorola Edge 50 Ultra

Цей смартфон привабив вельми нетривіальним дизайном і тонкими рамками. Робота екрана була на висоті, а камери мають чудову стабілізацію і справляються з передачею кольору і в яскравий день, і в непогожий. Тестувальники високо оцінили продуктивний процесор, що працює в парі з 12 або 16 ГБ пам'яті (тут — на вибір покупця). Акумулятор довго тримав заряд, хоча він не найбільш ємний на ринку, і швидко насичувався — за кілька хвилин.

Однак якщо довго використовувати пристрій, він може нагрітися. Відеозйомка не вразила експертів, вони назвали її якість посередньою.

Огляд на Motorola Edge 50 Ultra

Технічні характеристики Motorola Edge 50 Ultra:

Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Камера: 50 Мп + 64 Мп + 50 Мп

Батарея: 4500 мАг

ОС: Android 15

Вага: 197 г.

Смартфон Motorola Edge 50 Ultra Фото: Motorola

Motorola Edge 60 Pro

Смартфон оснащений 6.7-дюймовим POLED-екраном з роздільною здатністю 1220 x 2712 пікселів. Під капотом у нього знаходиться процесор Dimensity 8350 Extreme — не найпродуктивніший, але, тим не менш, непоганий, так як під час тестів модель набрала 75 балів і отримала рейтинг "А". Користувачі можуть вибрати пристрій або з 8 ГБ ОЗП, або з 12 ГБ ОЗП, Радує акумулятор, він дуже ємний — 6000 мАг, — тому забезпечує чудову автономність. Смартфони радують дизайном і яскравими кольорами корпусів — ультрамариновим, фіолетовим, оливковим.

Огляд на Motorola Edge 60 Pro

Технічні характеристики Motorola Edge 60 Pro:

Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пікс.

Чипсет: MediaTek Dimensity 8350 Extreme

Камера: 50 Мп + 10 Мп + 50 Мп

Батарея: 6000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 186 г.

Смартфони Motorola Edge 60 Pro Фото: Motorola

Motorola Razr Plus (2024)

Пристрій має дисплей діагоналлю 6.9 дюйма з адаптивною частотою до 165 Гц. Батарея швидко заряджається від 45-ватної зарядки. ОС Hello UI порадувала розширеним функціоналом, роботою в парі з продуктивним чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 і 8, 12 ГБ пам'яті. Звук динаміки видають чистий. З плюсів ще можна назвати високий рівень захисту від вологи.

А тепер — до мінусів. У телефона немає надширококутної та макрозйомки. Смартфон перегрівається внаслідок навантаження на процесор, USB-підключення засмутило тестувальників своєю низькою пропускною здатністю.

Огляд на Motorola Razr Plus (2024)

Технічні характеристики Motorola Razr Plus (2024):

Дисплей: 6.9 дюйма, POLED, 1080 x 2640 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Камера: 50 Мп + 50 Мп

Батарея: 4000 мАг

ОС: Android 14

Вага: 189 г.

Телефони Motorola Razr Plus (2024) Фото: androidauthority.com

Motorola Edge Plus (2023)

Цю модель виробник оснастив OLED-дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц, пам'яттю UFS 4.0, чипом Snapdragon 8 Gen 2, стандартом IP68, підтримкою eSIM. Акумулятор добре тримає заряд, швидко насичується. Камери — не поступаються конкурентам. Бонус: тривалий період підтримки оновлень ПЗ і функцій безпеки.

На жаль, цей гаджет доступний на ринку тільки з одним варіантом пам'яті — 8 ГБ. Карта пам'яті не підтримується, відсутній і 3,5-міліметровий джек.

Огляд Motorola Edge Plus (2023)

Технічні характеристики Motorola Edge Plus (2023):

Дисплей: 6.67 дюйма, OLED, 1080 x 2400 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Камера: 50 Мп + 12 Мп + 50 Мп

Батарея: 5100 мАг

ОС: Android 14

Вага: 203 г.

Смартфон Motorola Edge Plus (2023) Фото: Allison Johnson / The Verge

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