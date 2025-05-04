Топ 5 найкращих смартфонів від Motorola: недорогі та продуктивні моделі (фото, відео)
Експерти протестували смартфони від Motorola і назвали найпотужніші з них — Razr 60 Ultra, Edge 50 Ultra, Edge 60 Pro, Razr Plus (2024) і Edge Plus (2023).
Цей огляд спирається на тести, проведені фахівцями nanoreview.net.
Motorola Razr 60 Ultra
Тестувальники відзначили у цієї моделі високий рівень вологозахисту, якісні екрани, особливо внутрішній 7-дюймовий з частотою оновлення 165 Гц, 16 ГБ пам'яті. За їхніми словами, камери працювали відмінно як вдень, так і ввечері при тьмяному освітленні. Час автономної роботи теж порадував. Пристрій також отримав кращу швидкість зарядки батареї, ніж у торішньої моделі. Інтерфейс Hello UI не перевантажений функціями, тому працює швидко і плавно.
З мінусів вони назвали систему охолодження, яка виявилася далекою від ідеалу. Це, звісно, негативно позначалося на продуктивності та призводило до перегрівів. Не сподобалася експертам і якість звуку.
Технічні характеристики Motorola Razr 60 Ultra:
- Дисплей: 7 дюймів, POLED, 1224 x 2912 пікс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Камера: 50 Мп + 50 Мп
- Батарея: 4700 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 199 г.
Motorola Edge 50 Ultra
Цей смартфон привабив вельми нетривіальним дизайном і тонкими рамками. Робота екрана була на висоті, а камери мають чудову стабілізацію і справляються з передачею кольору і в яскравий день, і в непогожий. Тестувальники високо оцінили продуктивний процесор, що працює в парі з 12 або 16 ГБ пам'яті (тут — на вибір покупця). Акумулятор довго тримав заряд, хоча він не найбільш ємний на ринку, і швидко насичувався — за кілька хвилин.
Однак якщо довго використовувати пристрій, він може нагрітися. Відеозйомка не вразила експертів, вони назвали її якість посередньою.
Технічні характеристики Motorola Edge 50 Ultra:
- Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пікс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Камера: 50 Мп + 64 Мп + 50 Мп
- Батарея: 4500 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 197 г.
Motorola Edge 60 Pro
Смартфон оснащений 6.7-дюймовим POLED-екраном з роздільною здатністю 1220 x 2712 пікселів. Під капотом у нього знаходиться процесор Dimensity 8350 Extreme — не найпродуктивніший, але, тим не менш, непоганий, так як під час тестів модель набрала 75 балів і отримала рейтинг "А". Користувачі можуть вибрати пристрій або з 8 ГБ ОЗП, або з 12 ГБ ОЗП, Радує акумулятор, він дуже ємний — 6000 мАг, — тому забезпечує чудову автономність. Смартфони радують дизайном і яскравими кольорами корпусів — ультрамариновим, фіолетовим, оливковим.
Технічні характеристики Motorola Edge 60 Pro:
- Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пікс.
- Чипсет: MediaTek Dimensity 8350 Extreme
- Камера: 50 Мп + 10 Мп + 50 Мп
- Батарея: 6000 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 186 г.
Motorola Razr Plus (2024)
Пристрій має дисплей діагоналлю 6.9 дюйма з адаптивною частотою до 165 Гц. Батарея швидко заряджається від 45-ватної зарядки. ОС Hello UI порадувала розширеним функціоналом, роботою в парі з продуктивним чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 і 8, 12 ГБ пам'яті. Звук динаміки видають чистий. З плюсів ще можна назвати високий рівень захисту від вологи.
А тепер — до мінусів. У телефона немає надширококутної та макрозйомки. Смартфон перегрівається внаслідок навантаження на процесор, USB-підключення засмутило тестувальників своєю низькою пропускною здатністю.
Технічні характеристики Motorola Razr Plus (2024):
- Дисплей: 6.9 дюйма, POLED, 1080 x 2640 пікс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Камера: 50 Мп + 50 Мп
- Батарея: 4000 мАг
- ОС: Android 14
- Вага: 189 г.
Motorola Edge Plus (2023)
Цю модель виробник оснастив OLED-дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц, пам'яттю UFS 4.0, чипом Snapdragon 8 Gen 2, стандартом IP68, підтримкою eSIM. Акумулятор добре тримає заряд, швидко насичується. Камери — не поступаються конкурентам. Бонус: тривалий період підтримки оновлень ПЗ і функцій безпеки.
На жаль, цей гаджет доступний на ринку тільки з одним варіантом пам'яті — 8 ГБ. Карта пам'яті не підтримується, відсутній і 3,5-міліметровий джек.
Технічні характеристики Motorola Edge Plus (2023):
- Дисплей: 6.67 дюйма, OLED, 1080 x 2400 пікс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 50 Мп + 12 Мп + 50 Мп
- Батарея: 5100 мАг
- ОС: Android 14
- Вага: 203 г.
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