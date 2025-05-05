Наскільки зросли в ціні ваші улюблені смартфони за останні 10 років: відповідь експертів

Не так давно за 100 доларів можна було купити будь-який телефон. Однак часи змінилися, і смартфони стали більш просунутими, а тому ціни зросли. Експерти виділили 5 знакових пристроїв і дізналися, скільки вони коштували 10 років тому.

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Про це пише видання androidpolice.com.

До рейтингу потрапили гаджети від Samsung, Motorola, Google і OnePlus.

Samsung Galaxy Note

Смартфон Samsung Galaxy Note зі стилусом Фото: Samsung

Samsung випустила Galaxy Note 5 у серпні 2015 року. Він мав незнімну скляну задню панель, тож користувачі не могли міняти батареї, як у старих моделях. Преміальна естетика телефону супроводжувалася преміальною ціною. Note 5 продавався за 700 доларів у 2015 році. Він мав 5,7-дюймовий AMOLED-дисплей і працював на Exynos 7420 з 4 ГБ оперативної пам'яті.

Samsung оптимізувала свою лінійку смартфонів після Galaxy Note 20 Ultra. Однак найкращим порівнянням є Galaxy S25 Ultra, оскільки він, як і раніше, оснащений S Pen і є найдорожчим пристроєм компанії, що не складається. Він продається за кругленьку суму в 1300 доларів, що майже на 300 доларів більше, ніж Galaxy Note 5 з урахуванням інфляції. Пристрої Samsung завжди були дорогими, але зараз вони ще дорожчі.

Samsung Galaxy S

Смартфони Samsung Galaxy S і навушники Фото: ixbt.com

Galaxy Note 5 був не єдиним великим релізом Samsung у 2015-му. Раніше того ж року компанія випустила Galaxy S6. Він також мав скляну, незнімну задню панель. У нього був той самий чипсет, що й у Galaxy Note 5, але менший дисплей і менше оперативної пам'яті. Galaxy S6 дебютував за 680 доларів, що поставило його прямо на флагманську територію свого часу.

Найкраща пряма кореляція — Galaxy S25+. Це те, на що перетворилася лінійка Galaxy S, і це найпотужніший традиційний смартфон Samsung, до якого не входить S Pen. Базова версія Galaxy S25+ обійдеться в 1000 доларів, менш ніж на 100 доларів більше, ніж диктує інфляція. S25+ значно потужніший і має безліч видатних можливостей.

Google Pixel

Смартфони серії Google Pixel Фото: androidpolice.com

Якщо у 2015 році потрібен був стандартний Android, найкращим вибором був пристрій Nexus. Цей телефон слугував для "обкатки" програмного забезпечення Google, доки у 2016 році не був анонсований Google Pixel. Важко точно визначити модель Nexus, яка відповідала б "Пікселю", але можна отримати уявлення з двох гаджетів, випущених у 2015 році — Nexus 5X і Nexus 6P. Перший коштував 380 доларів і пропонував флагманські характеристики за нижчою ціною. Він оснащувався ОС Android 6.0 і працював на базі Snapdragon 808. Nexus 6P був більш преміальною альтернативою, мав металевий корпус і поліпшені характеристики за 500 доларів.

Серія Google Pixel 9 дебютувала за 800 доларів, а Pixel 9 Pro XL починалася зі 1100 доларів. Філософія смартфонів Google змінилася, починаючи з Google Pixel XL. Телефони Nexus були схожі на OnePlus, пропонуючи потужне обладнання та стандартне програмне забезпечення за доступною ціною. Навпаки, пізніші телефони Pixel були спробою Google зрівнятися з Apple і Samsung за допомогою преміальних флагманських пристроїв. Проте Nexus за 380 доларів сьогодні коштував би всього 512 доларів.

Moto G

Смартфон серії Moto G Фото: Motorola

Третє покоління Moto G було випущено у 2015 році за 180 доларів. Він мав 5-дюймовий 720p IPS LCD екран та 1 ГБ оперативної пам'яті в базовій конфігурації. Moto G працював на чипі Snapdragon 410, основному для телефонів середнього класу в середині 2010-х років, який мав гідну продуктивність, залишаючись водночас енергоефективним. Moto G вирізнявся стильним дизайном, він слугував альтернативою дорогим флагманським телефонам.

На щастя, Motorola зберегла той самий дух для своїх пристроїв середнього і бюджетного класу за останні 10 років. Базові пристрої Moto G не піднялися набагато вище за 200 доларів, але навіть за щось більш складне, наприклад, Moto G Stylus 2025, доведеться заплатити всього 400 доларів.

OnePlus

Смартфон OnePlus Фото: phonearena.com

OnePlus 2 мав чипсет Snapdragon 810 і 4 ГБ оперативної пам'яті, разючі характеристики для телефону з рекомендованою роздрібною ціною в 330 доларів. Він коштував набагато менше, ніж конкурент — Samsung Galaxy S6.

OnePlus зберігає за собою статус "вбивці" флагманів, хоча ціни змінилися. OnePlus 13, як і раніше, на 300 доларів дешевше за Galaxy S25 Ultra, але замість 330 доларів проти 680 доларів тепер він коштує 1000 доларів порівняно з 1300 доларів за базовий S25 Ultra. Ціна OnePlus 13 значно випереджає інфляцію, хоча вона і здається розумною завдяки підвищенню цін Samsung. Проте OnePlus 13 — чудова альтернатива для тих, хто хоче заощадити гроші і втомився від старих моделей Samsung і Google, і це почуття все ще актуальне через 10 років.

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