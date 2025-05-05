Приложение, используемое миллионами, закрывает важную функцию: что нужно знать

Приложение безопасности, используемое миллионами по всему миру, теряет важную функцию, которая повлияет на то, как люди используют пароли.

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Об этом пишет издание thesun.co.uk.

Компания Microsoft объявила о крупных изменениях в своем приложении Authenticator, которые произойдут летом 2025 года.

Хотя многие используют сервис для подтверждения своей личности, также есть удобный инструмент для хранения паролей. Эта опция позволяет пользователям безопасно хранить все свои пароли в одном месте, чтобы можно было использовать их с любого мобильного устройства или компьютера, на котором пользователь вошел в систему.

Однако Microsoft сообщила, что закрывает инструмент хранения паролей в приложении Authenticator в ближайшие месяцы. Закрытие будет происходить поэтапно, начиная с июня, когда люди больше не смогут сохранять новые пароли в приложении.

В июле полезная функция автозаполнения, которая автоматически добавляет данные для входа на страницы, перестанет работать с Authenticator. А в августе сохраненные пароли больше уже не будут доступны в приложении.

"После июля 2025 года вся платежная информация, сохраненная в Authenticator, будет удалена с вашего устройства", — добавила компания. — "По истечении августа 2025 года ваши сохраненные пароли больше не будут доступны в Authenticator, а любые сгенерированные пароли, которые не были сохранены, будут удалены".

Однако, поскольку сохраненные пароли и адреса надежно синхронизируются с учетной записью Microsoft, данные останутся доступными через браузер Microsoft Edge.

Пользователи раскритиковали такое решение компании, заявив, что это "еще один шаг назад".

"Microsoft действительно делает все, чтобы обмануть своих клиентов", — написал один человек в X.

Другой добавил: "Поэтому мне просто нужно избавиться от приложения Microsoft Authenticator и никогда не сметь ​​полагаться на другой продукт Microsoft. Понятно".

Microsoft Authenticator по-прежнему будет работать по своей основной цели — для паролей и двухфакторной аутентификации.

Этот шаг был предпринят в то время, когда американский технологический гигант продвигается вперед в мире без паролей. Пароли используются для защиты учетных записей. Но киберпреступники часто пытаются воспользоваться тем, что их легко "взломать". Именно поэтому компании разрабатывают технологии, позволяющие входить в систему с помощью отпечатка пальца или сканирования лица.

Ранее мы писали о том, почему люди до сих пор пользуются паролями, хотя могли бы этого не делать. Несмотря на то, что пароли довольно легко взломать и сложно запомнить, многие люди продолжают ими пользоваться. Общество просто еще не готово перейти на новый уровень кибербезопасности.