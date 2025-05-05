Додаток, який використовується мільйонами, закриває важливу функцію: що потрібно знати

Додаток безпеки, що використовується мільйонами по всьому світу, втрачає важливу функцію, яка вплине на те, як люди використовують паролі.

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Про це пише видання thesun.co.uk.

Компанія Microsoft оголосила про великі зміни у своєму додатку Authenticator, які відбудуться влітку 2025 року.

Хоча багато хто використовує сервіс для підтвердження своєї особи, також є зручний інструмент для зберігання паролів. Ця опція дає змогу користувачам безпечно зберігати всі свої паролі в одному місці, щоб можна було використовувати їх з будь-якого мобільного пристрою або комп'ютера, на якому користувач увійшов у систему.

Однак Microsoft повідомила, що закриває інструмент зберігання паролів у додатку Authenticator найближчими місяцями. Закриття відбуватиметься поетапно, починаючи з червня, коли люди більше не зможуть зберігати нові паролі в додатку.

У липні корисна функція автозаповнення, яка автоматично додає дані для входу на сторінки, перестане працювати з Authenticator. А в серпні збережені паролі більше вже не будуть доступні в застосунку.

"Після липня 2025 року вся платіжна інформація, збережена в Authenticator, буде видалена з вашого пристрою", — додала компанія. — "Після закінчення серпня 2025 року ваші збережені паролі більше не будуть доступні в Authenticator, а будь-які згенеровані паролі, які не були збережені, будуть видалені".

Однак, оскільки збережені паролі та адреси надійно синхронізуються з обліковим записом Microsoft, дані залишаться доступними через браузер Microsoft Edge.

Користувачі розкритикували таке рішення компанії, заявивши, що це "ще один крок назад".

"Microsoft дійсно робить усе, щоб обдурити своїх клієнтів", — написала одна людина в X.

Інший додав: "Тому мені просто потрібно позбутися програми Microsoft Authenticator і ніколи не сміти покладатися на інший продукт Microsoft. Зрозуміло".

Microsoft Authenticator, як і раніше, працюватиме за своєю основною метою — для паролів і двофакторної аутентифікації.

Цей крок було зроблено в той час, коли американський технологічний гігант просувається вперед у світі без паролів. Паролі використовуються для захисту облікових записів. Але кіберзлочинці часто намагаються скористатися тим, що їх легко "зламати". Саме тому компанії розробляють технології, що дають змогу входити в систему за допомогою відбитка пальця або сканування обличчя.

Раніше ми писали про те, чому люди досі користуються паролями, хоча могли б цього не робити. Незважаючи на те, що паролі досить легко зламати і складно запам'ятати, багато людей продовжують ними користуватися. Суспільство просто ще не готове перейти на новий рівень кібербезпеки.