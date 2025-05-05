Стелс-истребители США под угрозой: в Китае нашли дешевую, но точную технологию

В Китае заявили, что теперь могут отслеживать современные американские малозаметные самолеты с точностью до сантиметра, используя модифицированное гражданское оборудование.

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По данным газеты South China Morning Post (SCMP), соответствующие испытания провел 38-й научно-исследовательский институт корпорации China Electronics Technology Group, который разрабатывает передовые радиолокационные системы для китайской армии.

В ходе испытаний старшие инженеры Ню Цинь и Ся Шаоцзюнь якобы продемонстрировали, что ряд имеющихся в продаже спектроанализаторов стоимостью менее 500 000 юаней (68 600 долларов США) способны точно определять излучение американского радара с малой вероятностью перехвата (LPIR). Заявленная погрешность — 10–13,5 мм даже при наличии помех.

Авиация США под угрозой

Как отмечает Interesting Engineering, если заявления китайских ученых правдивы, то американские стелс-технологии могут резко потерять преимущество.

Авторы статьи подчеркнули, что LPIR имеет решающее значение для современных американских самолетов-невидимок, таких как F-35 Lightning II, F-22 Raptor и бомбардировщики B-2 Spirit. Эта технология также используется на многих БПЛА-невидимках, атомных подводных лодках и системах противоракетной обороны США.

В издании также считают, что подобная технология уравняет шансы США и Китая в плане радиоэлектронной борьбы, особенно в высокотехнологичном конфликте (например, в Южно-Китайском море или Тайваньском проливе).

Напомним, в Южной Корее успешно испытали технологию фотонного радара на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную обнаруживать небольшие беспилотники на расстоянии нескольких километров.