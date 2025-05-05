Стелс-винищувачі США під загрозою: у Китаї знайшли дешеву, але точну технологію

У Китаї заявили, що тепер можуть відстежувати сучасні американські малопомітні літаки з точністю до сантиметра, використовуючи модифіковане цивільне обладнання.

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За даними газети South China Morning Post (SCMP), відповідні випробування провів 38-й науково-дослідний інститут корпорації China Electronics Technology Group, який розробляє передові радіолокаційні системи для китайської армії.

Під час випробувань старші інженери Ню Цінь і Ся Шаоцзюнь нібито продемонстрували, що низка наявних у продажу спектроаналізаторів вартістю менше 500 000 юанів (68 600 доларів США) здатні точно визначати випромінювання американського радара з малою ймовірністю перехоплення (LPIR). Заявлена похибка — 10-13,5 мм навіть за наявності перешкод.

Авіація США під загрозою

Як зазначає Interesting Engineering, якщо заяви китайських учених правдиві, то американські стелс-технології можуть різко втратити перевагу.

Автори статті підкреслили, що LPIR має вирішальне значення для сучасних американських літаків-невидимок, таких як F-35 Lightning II, F-22 Raptor і бомбардувальники B-2 Spirit. Ця технологія також використовується на багатьох БПЛА-невидимках, атомних підводних човнах і системах протиракетної оборони США.

У виданні також вважають, що така технологія зрівняє шанси США і Китаю в плані радіоелектронної боротьби, особливо у високотехнологічному конфлікті (наприклад, у Південно-Китайському морі або Тайванській протоці).

Нагадаємо, у Південній Кореї успішно випробували технологію фотонного радара на основі штучного інтелекту (ШІ), здатну виявляти невеликі безпілотники на відстані кількох кілометрів.