Хакерам никогда не взломать эту сеть: какую хитрость использовали ученые

Американские исследователи создали квантовую линию передачи с использованием передачи фотонов. Это может стать заметным шагом вперед в сфере кибербезопасности.

Related video

Об этом сообщает interestingengineering.com.

Ученые из Рочестерского технологического института и Рочестерского университета (Нью-Йорк, США) успешно создали экспериментальную квантовую коммуникационную сеть, соединяющую их кампусы с помощью двух оптических волокон.

Используя Rochester Quantum Network (RoQNET), исследователи передали информацию с помощью отдельных фотонов по оптоволоконному кабелю длиной около 11 миль при комнатной температуре с помощью оптических длин волн.

Между прочим, такие квантовые коммуникационные сети могут значительно повысить безопасность передачи данных, сделав практически невозможным клонирование или перехват сообщений без обнаружения.

В чем смысл квантовой сети

Такие системы полагаются на квантовые биты, или кубиты, которые могут быть созданы с использованием атомов, сверхпроводников или дефектов в некоторых материалах, таких как алмаз. Однако для дальней связи фотоны — отдельные частицы света — являются наиболее практичным типом кубита.

Технология Photon наиболее совместима с существующими линиями связи и особенно привлекательна, поскольку может передавать данные по существующей глобальной волоконно-оптической инфраструктуре.

В то время как будущие квантовые сети могут использовать различные типы кубитов, такие как квантовые точки или захваченные ионы, каждый из которых подходит для определенных вычислительных или сенсорных задач, фотоны остаются наиболее совместимыми с сегодняшними линиями связи. Новое исследование фокусируется на обеспечении связи между этими различными типами кубитов в рамках единой сети.

Прорыв в передаче фотонов

«Фотоны движутся со скоростью света, а широкий диапазон их длин волн позволяет осуществлять связь с различными типами кубитов», — пояснил профессор Инженерного колледжа Кейт Глисон при Рочестерском технологическом институте Стефан Пребл.

Сегодня использование волоконно-оптических линий для квантовой связи обычно зависит от громоздких и дорогостоящих сверхпроводящих нанопроволочных однофотонных детекторов (SNSPD), но исследователи стремятся преодолеть это ограничение с помощью более компактных, масштабируемых решений.

«Эксперименты проводились с использованием объемной оптики и огромных телескопов. Мы пытаемся поместить все это на один микрочип», — сказал аспирант факультета микросистемной инженерии Рочестерского технологического института Виджай Сундарам.

Исследователи планируют подключить RoQNET к другим исследовательским центрам по всему штату Нью-Йорк.

Также Фокус писал, что американские ученые также совершили квантовую телепортацию. В частности, команда Школы инженерии Маккормика Северо-Западного университета сумела телепортировать частицу примерно через 30 км в рамках инфраструктуры общественного интернета.