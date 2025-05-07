Хакерам ніколи не зламати цю мережу: яку хитрість використали вчені

Американські дослідники створили квантову лінію передачі з використанням передачі фотонів. Це може стати помітним кроком уперед у сфері кібербезпеки.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Вчені з Рочестерського технологічного інституту і Рочестерського університету (Нью-Йорк, США) успішно створили експериментальну квантову комунікаційну мережу, що з'єднує їхні кампуси за допомогою двох оптичних волокон.

Використовуючи Rochester Quantum Network (RoQNET), дослідники передали інформацію за допомогою окремих фотонів по оптоволоконному кабелю завдовжки близько 11 миль за кімнатної температури за допомогою оптичних довжин хвиль.

Між іншим, такі квантові комунікаційні мережі можуть значно підвищити безпеку передавання даних, зробивши практично неможливим клонування або перехоплення повідомлень без виявлення.

У чому сенс квантової мережі

Такі системи покладаються на квантові біти, або кубіти, які можуть бути створені з використанням атомів, надпровідників або дефектів у деяких матеріалах, таких як алмаз. Однак для дальнього зв'язку фотони — окремі частинки світла — є найбільш практичним типом кубіта.

Технологія Photon найбільш сумісна з наявними лініями зв'язку й особливо приваблива, оскільки може передавати дані наявною глобальною волоконно-оптичною інфраструктурою.

У той час як майбутні квантові мережі можуть використовувати різні типи кубітів, як-от квантові точки або захоплені іони, кожен з яких підходить для певних обчислювальних або сенсорних завдань, фотони залишаються найбільш сумісними з сьогоднішніми лініями зв'язку. Нове дослідження фокусується на забезпеченні зв'язку між цими різними типами кубітів у рамках єдиної мережі.

Прорив у передачі фотонів

"Фотони рухаються зі швидкістю світла, а широкий діапазон їхніх довжин хвиль дає змогу здійснювати зв'язок із різними типами кубітів", — пояснив професор Інженерного коледжу Кейт Глісон при Рочестерському технологічному інституті Стефан Пребл.

Сьогодні використання волоконно-оптичних ліній для квантового зв'язку зазвичай залежить від громіздких і дорогих надпровідних нанодротяних нанодротяних однофотонних детекторів (SNSPD), але дослідники прагнуть подолати це обмеження за допомогою більш компактних, масштабованих рішень.

"Експерименти проводилися з використанням об'ємної оптики і величезних телескопів. Ми намагаємося помістити все це на один мікрочип", — сказав аспірант факультету мікросистемної інженерії Рочестерського технологічного інституту Віджай Сундарам.

Дослідники планують підключити RoQNET до інших дослідницьких центрів по всьому штату Нью-Йорк.

Також Фокус писав, що американські вчені також здійснили квантову телепортацію. Зокрема, команда Школи інженерії Маккорміка Північно-Західного університету зуміла телепортувати частинку приблизно через 30 км у рамках інфраструктури громадського інтернету.