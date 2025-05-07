В США создали суперавтономный ударный дрон Red Dragon: как он поможет ВСУ (видео)

Американская компания AeroVironment представила ударный беспилотник Red Dragon, который должен самостоятельно находить цели и ориентироваться в пространстве без GPS, на конференции SOF Week 2025.

Related video

Подробности сообщает издание The War Zone, журналисты которой побывали на мероприятии.

Red Dragon весит около 20 кг и запускается с помощью катапульты. Представители AeroVironment на выставке отметили, что он уже использовался в бою одним неуказанным клиентом.

Одноразовый беспилотник обычно летит со скоростью около 90 км/ч (25 м/c), но может разогнаться до 160 км/ч (45 м/c) перед ударом. Общее время полета на 400 км составляет 5-6 часов.

Red Dragon имеет модульный отсек для полезной нагрузки с максимальным пределом веса около 10 кг. Стандартно в него помещают двухкилограммовую боеголовку с проникающим взрывчатым веществом, позволяющим пробивать броню. При необходимости, внутри можно разместить средства радиоэлектронной борьбы или разведки.

Как уверяет AeroVironment, простота конструкции дрона делает его недорогим и позволяет быстро масштабировать производство, для этого аппарат использует коммерчески доступные компоненты. Компания планирует сделать экспортную версию, не подпадающую под действие Международного регламента торговли оружием (ITAR) правительства США. Высокоточные боеприпасы, которые можно относительно быстро и дешево приобрести в значительных количествах, интересуют армию США и других стран по всему миру.

Беспилотники Red Dragon недорогие, но очень автономные Фото: AeroVironment

По словам разработчиков, Red Dragon обладает высокой автономностью и нуждается в "ограниченном взаимодействии с пользователем". БПЛА использует визуальную навигационную систему и оптическую головку самонаведения, чтобы не полагаться на GPS и находить цели даже в условиях подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

"Он полагается на нашу фирменную визуальную навигацию AeroVironment, цифровое сопоставление сцен и усиленный GPS для перехода от запуска к цели, а затем он полагается на автоматическое распознавание целей с нашей линейкой продуктов SPOTR-Edge для идентификации и поражения целей", — добавил директор программы AeroVironment Майкл Бигни в своем комментарии.

SPOTR-Edge представляет собой систему, которая автоматически обнаруживает и классифицирует цели на основе подробной встроенной библиотеки данных.Фирменная навигационная система дрона также объединяет данные из других источников, включая датчики скорости полета, лазерные дальномеры и "оптический поплавок" в камере, что помогает определять местоположение без необходимости подключения к GPS.

Как объяснил Майкл Бигни, целями Red Dragon могут быть стационарные элементы инфраструктуры, комплексы и даже мобильные цели, такие как грузовики или другие транспортные средства. Оператор выбирает область, в которой должна находиться предполагаемый объект. Время поиска зависит от того, насколько велика зона, но как только Red Dragon находит цель, ему нужно около минуты, чтобы долететь до нее.

Есть также радиосвязь с оператором и усиленная система GPS для подстраховки. С их помощью можно изменить миссию в полете или выбрать другую цель, если ситуация изменилась. Определив цель, дрон сообщает об этом оператору и дает возможность отменить атаку. Неизвестно, как Red Dragon работает в случае потери связи с оператором и может ли выбирать цели самостоятельно.

Максимальное расстояние, на котором оператор может находиться от дрона, зависит от множества факторов, включая наличие средств радиоэлектронной борьбы. По данным AeroVironment, в оптимальных условиях прямой видимости дальность связи между пользователя на земле и дроном может достигать примерно 65 км. Расстояние можно увеличить с помощью воздушных ретрансляторов.

AeroVironment уже выпускает другие беспилотники, некоторые из них используют Силы обороны Украины. Например, недавно стало известно, что с помощью ударных дронов Switchblade 600 ВСУ уничтожили системы ПВО "Бук" и "Тор" в глубоком тылу ВС РФ.