У США створили суперавтономний ударний дрон Red Dragon: як він допоможе ЗСУ (відео)

Американська компанія AeroVironment презентувала ударний безпілотник Red Dragon, який має самостійно знаходити цілі та орієнтуватися в просторі без GPS, на конференції SOF Week 2025.

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Подробиці повідомляє видання The War Zone, журналісти якої побували на заході.

Red Dragon важить близько 20 кг і запускається за допомогою катапульти. Представники AeroVironment на виставці зазначили, що він уже використовувався в бою одним невказаним клієнтом.

Одноразовий безпілотник зазвичай летить зі швидкістю близько 90 км/год (25 м/c), але може розігнатися до 160 км/год (45 м/c) перед ударом. Загальний час польоту на 400 км становить 5-6 годин.

Red Dragon має модульний відсік для корисного навантаження з максимальною межею ваги близько 10 кг. Стандартно в нього поміщають двокілограмову боєголовку з проникаючою вибуховою речовиною, що дозволяє пробивати броню. За необхідності, всередині можна розмістити засоби радіоелектронної боротьби або розвідки.

Як запевняє AeroVironment, простота конструкції дрона робить його недорогим і дає змогу швидко масштабувати виробництво, для цього апарат використовує комерційно доступні компоненти. Компанія планує зробити експортну версію, що не підпадає під дію Міжнародного регламенту торгівлі зброєю (ITAR) уряду США. Високоточні боєприпаси, які можна відносно швидко і дешево придбати в значних кількостях, цікавлять армію США та інших країн по всьому світу.

Безпілотники Red Dragon недорогі, але дуже автономні Фото: AeroVironment

За словами розробників, Red Dragon має високу автономність і потребує "обмеженої взаємодії з користувачем". БПЛА використовує візуальну навігаційну систему і оптичну головку самонаведення, щоб не покладатися на GPS і знаходити цілі навіть в умовах придушення засобами радіоелектронної боротьби.

"Він покладається на нашу фірмову візуальну навігацію AeroVironment, цифрове зіставлення сцен і посилений GPS для переходу від запуску до цілі, а потім він покладається на автоматичне розпізнавання цілей з нашою лінійкою продуктів SPOTR-Edge для ідентифікації та ураження цілей", — додав директор програми AeroVironment Майкл Бігні у своєму коментарі.

SPOTR-Edge являє собою систему, яка автоматично виявляє і класифікує цілі на основі докладної вбудованої бібліотеки даних. Фірмова навігаційна система дрона також об'єднує дані з інших джерел, включно з датчиками швидкості польоту, лазерними далекомірами та "оптичним поплавцем" у камері, що допомагає визначати місцезнаходження без необхідності під'єднання до GPS.

Як пояснив Майкл Бігні, цілями Red Dragon можуть бути стаціонарні елементи інфраструктури, комплекси і навіть мобільні цілі, такі як вантажівки або інші транспортні засоби. Оператор обирає область, у якій має перебувати передбачуваний об'єкт. Час пошуку залежить від того, наскільки велика зона, але щойно Red Dragon знаходить ціль, йому потрібно близько хвилини, щоб долетіти до неї.

Є також радіозв'язок з оператором і посилена система GPS для підстраховки. З їхньою допомогою можна змінити місію в польоті або вибрати іншу ціль, якщо ситуація змінилася. Визначивши ціль, дрон повідомляє про це оператора і дає можливість скасувати атаку. Невідомо, як Red Dragon працює в разі втрати зв'язку з оператором і чи може вибирати цілі самостійно.

Максимальна відстань, на якій оператор може перебувати від дрона, залежить від безлічі чинників, включно з наявністю засобів радіоелектронної боротьби. За даними AeroVironment, в оптимальних умовах прямої видимості дальність зв'язку між користувачем на землі і дроном може досягати приблизно 65 км. Відстань можна збільшити за допомогою повітряних ретрансляторів.

AeroVironment вже випускає інші безпілотники, деякі з них використовують Сили оборони України. Наприклад, нещодавно стало відомо, що за допомогою ударних дронів Switchblade 600 ЗСУ знищили системи ППО "Бук" і "Тор" у глибокому тилу ЗС РФ.