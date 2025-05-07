США спешат создать систему защиты от дронов, которые могут ударить по их территории

Проект Пентагона Replicator требует от промышленности найти способы обнаружения и сбивания вражеских БПЛА, не нанося вреда окружающим районам, например, территории США.

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Об этом пишет defenseone.com.

"Поскольку дроны быстро эволюционируют от легко идентифицируемых коммерческих систем, работающих на известных частотах, к более быстрым, изготовленным на заказ системам, мы призываем промышленность создать системы, помогающие минимизировать риск для дружественных сил, гражданских лиц и инфраструктуры в стране и за рубежом", — заявили в Отделе оборонных инноваций и Объединенном управлении по борьбе с малыми БПЛА.

Законодатели и военные чиновники все больше обеспокоены ростом числа дронов, летающих неподалеку от военных баз, а также уязвимостью критически важной инфраструктуры безопасности. Согласно сентябрьскому отчету AUVSI, в 2024 году Министерство обороны запросило 10 млрд долларов на технологии борьбы с дронами.

Но угроза от беспилотников растет быстрее, чем Пентагон может развернуть оборону, заявил на прошлой неделе контр-адмирал Пол Спедеро, заместитель директора по операциям Объединенного штаба, подкомитету по надзору за военными и иностранными делами Палаты представителей.

"США больше не являются убежищем. И если наш противник решит использовать беспилотники для наблюдения или даже нападения, мы не будем готовы адекватно защищать нашу родину и будем лишь в минимальной степени способны защищать наши военные объекты", — сказал он.

В комплексном обзоре, опубликованном в журнале Sensors в декабре 2023 года, исследователи из Satbayev University, International IT University и Purdue University изучили технологии обнаружения и классификации беспилотных летательных аппаратов.

В статье отмечены ограничения традиционных методов обнаружения беспилотников, таких как радар, радиочастотный анализ, акустические датчики и визуальные камеры. Радиолокационные системы часто испытывают трудности с обнаружением небольших низколетящих беспилотников. Радиочастотный анализ не работает на автономных беспилотниках, которые работают без активных каналов связи. Акустические датчики обнаруживают звуки дронов, но испытывают трудности в шумных условиях. Эффективность визуальных камер ограничена условиями освещения, погодой и препятствиями, и им может быть сложно отличить дроны от других небольших воздушных объектов. Ученые обосновали необходимость гибридного подхода, объединяющего эти и другие данные.

Недавно директор DIU Даг Бек дал показания о том, что он считает необходимостью более быстрого и точного обнаружения небольших дронов.

"Что касается обнаружения, [необходимо] чтобы наши команды могли видеть то, что приближается. Это новые акустические технологии; это радар, который дешевле и меньше и может быть мобильным; он использует 5G и использует коммерческие данные", — заявил он.

По его словам, искусственный интеллект для передачи синтезированных данных таким образом, чтобы оператор мог предпринять действия, имеет важное значение.

"Поддержка принятия решений с использованием ИИ действительно является критически важной областью, поскольку объем данных и скорости, о которых мы говорим… действительно астрономические", — сказал Бек.

Лучшее, быстрое и точное обнаружение должно предшествовать любым методам сбивания дронов, поскольку это позволяет более точно использовать любые возможности или оружие, ограничивая потенциальный сопутствующий ущерб.

"Речь идет о перехватчиках с низким сопутствующим риском и о получении решений, будь то с помощью электронных, баллистических средств или других форм сбивания дронов", — добавил Бек.

Ранее мы писали, что армия США получила необычные БПЛА Grasshopper. Американская оборонная компания DZYNE Technologies поставила ВВС США одноразовые грузовые планеры Grasshopper, предназначенные для работы в условиях высокого риска.