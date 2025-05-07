США поспішають створити систему захисту від дронів, які можуть вдарити по їхній території

Проєкт Пентагону Replicator вимагає від промисловості знайти способи виявлення і збивання ворожих БПЛА, не завдаючи шкоди навколишнім районам, наприклад, території США.

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Про це пише defenseone.com.

"Оскільки дрони швидко еволюціонують від легко ідентифікованих комерційних систем, що працюють на відомих частотах, до швидших, виготовлених на замовлення систем, ми закликаємо промисловість створити системи, які допомагають мінімізувати ризик для дружніх сил, цивільних осіб та інфраструктури в країні та за кордоном", — заявили у Відділі оборонних інновацій та Об'єднаному управлінні по боротьбі з малими БПЛА.

Законодавці та військові чиновники дедалі більше занепокоєні зростанням кількості дронів, що літають неподалік від військових баз, а також уразливістю критично важливої інфраструктури безпеки. Згідно з вересневим звітом AUVSI, у 2024 році Міністерство оборони запросило 10 млрд доларів на технології боротьби з дронами.

Але загроза від безпілотників зростає швидше, ніж Пентагон може розгорнути оборону, заявив минулого тижня контр-адмірал Пол Спедеро, заступник директора з операцій Об'єднаного штабу, підкомітету з нагляду за військовими та іноземними справами Палати представників.

"США більше не є притулком. І якщо наш противник вирішить використати безпілотники для спостереження або навіть нападу, ми не будемо готові адекватно захищати нашу батьківщину і будемо лише мінімальною мірою здатні захищати наші військові об'єкти", — сказав він.

У комплексному огляді, опублікованому в журналі Sensors у грудні 2023 року, дослідники з Satbayev University, International IT University і Purdue University вивчили технології виявлення і класифікації безпілотних літальних апаратів.

У статті відзначено обмеження традиційних методів виявлення безпілотників, таких як радар, радіочастотний аналіз, акустичні датчики і візуальні камери. Радіолокаційні системи часто зазнають труднощів із виявленням невеликих безпілотників, що летять низько. Радіочастотний аналіз не працює на автономних безпілотниках, які працюють без активних каналів зв'язку. Акустичні датчики виявляють звуки дронів, але зазнають труднощів у галасливих умовах. Ефективність візуальних камер обмежена умовами освітлення, погодою і перешкодами, і їм може бути складно відрізнити дрони від інших невеликих повітряних об'єктів. Вчені обґрунтували необхідність гібридного підходу, що об'єднує ці та інші дані.

Нещодавно директор DIU Даг Бек дав свідчення про те, що він вважає необхідністю більш швидкого і точного виявлення невеликих дронів.

"Що стосується виявлення, [необхідно] щоб наші команди могли бачити те, що наближається. Це нові акустичні технології; це радар, який дешевший і менший і може бути мобільним; він використовує 5G і використовує комерційні дані", — заявив він.

За його словами, штучний інтелект для передавання синтезованих даних таким чином, щоб оператор міг вжити заходів, має важливе значення.

"Підтримка ухвалення рішень з використанням ШІ справді є критично важливою галуззю, оскільки обсяг даних і швидкості, про які ми говоримо... справді астрономічні", — сказав Бек.

Краще, швидке і точне виявлення має передувати будь-яким методам збивання дронів, оскільки це дає змогу точніше використовувати будь-які можливості або зброю, обмежуючи потенційний супутній збиток.

"Йдеться про перехоплювачі з низьким супутнім ризиком і про отримання рішень, чи то за допомогою електронних, балістичних засобів, чи то інших форм збивання дронів", — додав Бек.

Раніше ми писали, що армія США отримала незвичайні БПЛА Grasshopper. Американська оборонна компанія DZYNE Technologies поставила ВПС США одноразові вантажні планери Grasshopper, призначені для роботи в умовах високого ризику.