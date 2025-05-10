"Бесплатная" энергия в долг: есть ли смысл в кредитах на солнечно-ветровые электростанции

В 2024-2025 годах Кабинет министров Украины и ряд государственных банков (например, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк) запустили программы кредитования для установки солнечных и ветровых электростанций в частных домах, но люди пользуются ими неохотно. Член Ассоциации инженеров-энергетиков Украины Вадим Демченко рассказал Фокусу, зачем это нужно стране.

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Гибридные системы — это установки, которые сочетают солнечные панели, ветрогенераторы и аккумуляторы, а также могут отдавать излишки энергии в сеть по "зеленому тарифу" или по схеме net metering. Например, льготные кредиты, запущенные постановлением Кабмина №673, касаются комбинированных систем общей мощностью до 10 кВт.

Смысл программ кредитования гибридных СЭС/ВЭС — это повышение энергетической независимости граждан и бизнеса, развитие распределенной генерации и снижение нагрузки на централизованную энергосистему. Для частных лиц это возможность получить резервный источник энергии и экономить на счетах, а для государства — шаг к устойчивой и современной энергетике.

Однако рассчитывать на быстрый доход от продажи энергии в сеть не стоит: выплаты по "зеленому тарифу" нестабильны, к тому же государственная программа льготных кредитов их не предусматривает, а окупаемость даже с нулевой ставкой может быть долгой. Основная выгода — независимость и устойчивость, а не заработок.

Польза кредитов

По словам Вадима Демченко, гибридные установки позволяют домохозяйствам и предприятиям быть менее зависимыми от централизованной энергосистемы, особенно в условиях войны, атак на энергетику и возможных отключений. Это снижает нагрузку на сеть и уменьшает риск масштабных блэкаутов.

Чем больше в стране мелких производителей электроэнергии, тем устойчивее вся энергосистема. Это мировой тренд: в ЕС и США активно поддерживают развитие "энергетических просюмеров" — потребителей, которые сами производят и частично продают энергию.

Наличие в стране большого количества собственных источников энергии снижает расходы на импорт топлива и электричества. Чем больше электроэнергии производится внутри страны из возобновляемых источников, тем меньше нужно покупать за рубежом.

Развитие возобновляемых источников энергии и применение их украинцами во многих домах — это вклад в выполнение международных обязательств Украины по сокращению выбросов парниковых газов электростанциями. Экологическая польза не всегда однозначна, подчеркнул эксперт. Хотя солнечные панели и ветрогенераторы не выбрасывают CO₂ при эксплуатации, их производство (особенно в Китае) сопровождается значительными выбросами, а проблема утилизации старых панелей до сих пор не решена ни в одной стране мира.

Ветровые электростанции можно устанавливать дома Фото: Скриншот

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Энергетическая независимость и резерв

Гибридные системы с аккумуляторами позволяют использовать собственную энергию даже при отключениях света, что особенно важно в условиях войны и нестабильной работы энергосистемы.

Экономия на счетах

Часть энергии используется для собственных нужд, что снижает расходы на электроэнергию. При росте тарифов эта экономия становится еще более заметной.

Возможность продажи излишков

Излишки энергии можно продавать в сеть по "зеленому тарифу" (если выплаты идут) или по схеме net metering (компенсация в будущих коммунальных счетах). Однако, как мы обсуждали выше, на быстрый доход рассчитывать не стоит — выплаты по "зеленому тарифу" нестабильны, а net metering пока только развивается.

Доступ к финансированию

Кредитные программы позволяют установить дорогую систему без необходимости сразу вкладывать крупную сумму. Это снижает барьер входа для многих семей и предприятий.

Солнечные панели на крыше частного дома в Украине Фото: Скриншот

Риски и ограничения

Даже при получении льготного кредита от государства, окупаемость может быть долгой (10–20 лет и более) из-за высокой стоимости оборудования и обслуживания.

Выплаты по "зеленому тарифу" нестабильны. Как показал опыт последних лет, облэнерго может задерживать оплату или не платить вовсе.

Еще одна проблема — требования к качеству оборудования. Украинские банки выдают кредиты не на любые системы, а только сертифицированные и одобренные государством.

Во время войны оборудование может быть повреждено или вовсе уничтожено российскими обстрелами. Этот риск особенно актуален для прифронтовых регионов, но "Шахед" или ракета могут упасть даже в глубоком тылу.

Мировой опыт

В ЕС, США и Канаде государство и банки также поддерживают кредитование и субсидирование гибридных систем, но основной акцент делается на собственное потребление и резервирование, а не на продажу излишков. В большинстве стран основной механизм — net metering, а не "зеленый тариф".

Ранее писали, можно ли заработать на солнечных и ветровых электростанциях в Украине. Существует много препятствий, которые снижают реальную пользу возобновляемых источников энергии.