"Безкоштовна" енергія в борг: чи є сенс у кредитах на сонячно-вітрові електростанції

У 2024-2025 роках Кабінет міністрів України і низка державних банків (наприклад, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк) запустили програми кредитування для встановлення сонячних і вітрових електростанцій у приватних будинках, але люди користуються ними неохоче. Член Асоціації інженерів-енергетиків України Вадим Демченко розповів Фокусу, навіщо це потрібно країні.

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Гібридні системи — це установки, які поєднують сонячні панелі, вітрогенератори та акумулятори, а також можуть віддавати надлишки енергії в мережу за "зеленим тарифом" або за схемою net metering. Наприклад, пільгові кредити, запущені постановою Кабміну №673, стосуються комбінованих систем загальною потужністю до 10 кВт.

Сенс програм кредитування гібридних СЕС/ВЕС — це підвищення енергетичної незалежності громадян і бізнесу, розвиток розподіленої генерації та зниження навантаження на централізовану енергосистему. Для приватних осіб це можливість отримати резервне джерело енергії та заощаджувати на рахунках, а для держави — крок до стійкої та сучасної енергетики.

Однак розраховувати на швидкий дохід від продажу енергії в мережу не варто: виплати за "зеленим тарифом" нестабільні, до того ж державна програма пільгових кредитів їх не передбачає, а окупність навіть із нульовою ставкою може бути довгою. Основна вигода — незалежність і стійкість, а не заробіток.

Користь кредитів

За словами Вадима Демченка, гібридні установки дають змогу домогосподарствам і підприємствам бути менш залежними від централізованої енергосистеми, особливо в умовах війни, атак на енергетику та можливих відключень. Це знижує навантаження на мережу і зменшує ризик масштабних блекаутів.

Що більше в країні дрібних виробників електроенергії, то стійкіша вся енергосистема. Це світовий тренд: у ЄС і США активно підтримують розвиток "енергетичних просюмерів" — споживачів, які самі виробляють і частково продають енергію.

Наявність у країні великої кількості власних джерел енергії знижує витрати на імпорт палива та електрики. Що більше електроенергії виробляється всередині країни з відновлюваних джерел, то менше потрібно купувати за кордоном.

Розвиток відновлюваних джерел енергії та застосування їх українцями в багатьох будинках — це внесок у виконання міжнародних зобов'язань України щодо скорочення викидів парникових газів електростанціями. Екологічна користь не завжди однозначна, підкреслив експерт. Хоча сонячні панелі та вітрогенератори не викидають CO₂ під час експлуатації, їхнє виробництво (особливо в Китаї) супроводжується значними викидами, а проблему утилізації старих панелей досі не вирішено в жодній країні світу.

Вітрові електростанції можна встановлювати вдома Фото: Скриншот

Який сенс брати кредити фізособам і бізнесу

Енергетична незалежність і резерв

Гібридні системи з акумуляторами дають змогу використовувати власну енергію навіть під час вимкнення світла, що особливо важливо в умовах війни та нестабільної роботи енергосистеми.

Економія на рахунках

Частина енергії використовується для власних потреб, що знижує витрати на електроенергію. При зростанні тарифів ця економія стає ще більш помітною.

Можливість продажу надлишків

Надлишки енергії можна продавати в мережу за "зеленим тарифом" (якщо виплати йдуть) або за схемою net metering (компенсація в майбутніх комунальних рахунках). Однак, як ми обговорювали вище, на швидкий дохід розраховувати не варто — виплати за "зеленим тарифом" нестабільні, а net metering поки тільки розвивається.

Доступ до фінансування

Кредитні програми дають змогу встановити дорогу систему без необхідності відразу вкладати велику суму. Це знижує бар'єр входу для багатьох сімей і підприємств.

Сонячні панелі на даху приватного будинку в Україні Фото: Скриншот

Ризики та обмеження

Навіть при отриманні пільгового кредиту від держави, окупність може бути довгою (10-20 років і більше) через високу вартість обладнання та обслуговування.

Виплати за "зеленим тарифом" нестабільні. Як показав досвід останніх років, обленерго може затримувати оплату або не платити зовсім.

Ще одна проблема — вимоги до якості обладнання. Українські банки видають кредити не на будь-які системи, а тільки сертифіковані та схвалені державою.

Під час війни обладнання може бути пошкоджено або зовсім знищено російськими обстрілами. Цей ризик особливо актуальний для прифронтових регіонів, але "Шахед" або ракета можуть впасти навіть у глибокому тилу.

Світовий досвід

У ЄС, США і Канаді держава і банки також підтримують кредитування і субсидування гібридних систем, але основний акцент робиться на власне споживання і резервування, а не на продаж надлишків. У більшості країн основний механізм — net metering, а не "зелений тариф".

Раніше писали, чи можна заробити на сонячних і вітрових електростанціях в Україні. Існує багато перешкод, які знижують реальну користь відновлюваних джерел енергії.