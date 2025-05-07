США потратят миллионы долларов на станции слежения за ракетами КНР: что случилось

США расширяют свою сеть предупреждения о ракетах с помощью глобальных наземных станций и унифицированных систем программного обеспечения.

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Об этом пишет СМИ interestingengineering.com.

Космические силы США (USSF) заключили с Northrop Grumman контракт на 244 млн долларов на разработку передовых наземных станций ретрансляции. Эти установки будут поддерживать программу Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR), ключевой элемент развивающейся инфраструктуры предупреждения и слежения за ракетами. Ожидается, что они улучшат глобальное покрытие и устойчивость спутников, предназначенных для обнаружения запусков ракет и потенциальных угроз, обеспечивая при этом совместимость с устаревшими системами и новыми спутниковыми группировками.

Как работают наземные системы слежения за ракетами

Northrop Grumman разрабатывает усовершенствованные наземные станции ретрансляции, которые масштабируются и модернизируются, и уделяем первостепенное внимание высокой производительности, надежности и гибкости миссии для программы Next-Gen OPIR. Они улучшат связь между устаревшими и будущими инфракрасными системами космического командования, предоставляя доступ к нескольким созвездиям, что позволяет бойцам сохранять решающее преимущество против угроз противника.

Наземные станции являются важнейшей частью системы Future Operationally Resilient Ground Evolution (FORGE) USSF — обширной программы по модернизации и интеграции возможностей предупреждения о ракетном нападении США.

FORGE нацелена на создание государственной наземной сети, которая свяжет текущие и будущие спутники обнаружения ракет посредством модернизированных операций управления и контроля.

В дополнение к контракту Northrop, Командование космических систем недавно объявило о присуждении гранта в размере 259 миллионов долларов SciTec, разработчику программного обеспечения из Нью-Джерси, для дальнейшего развития интегрированного предприятия FORGE.

Компания разработает наземную систему, поддерживающую активы FORGE и не-FORGE, что повысит непрерывность между устаревшими конвейерами данных SBIRS и Next-Gen OPIR.

Предыдущее участие SciTec включает контракт на 272 миллиона долларов в 2022 году на инструменты обработки данных, 45,8 миллиона долларов в 2023 году на приложения обработки датчиков SBIRS и 5 миллионов долларов в 2021 году на разработку прототипа.

Системы S2E2 и ATLAS усиливают космическую оборону

В рамках более масштабной модернизации USSF также активировали наземную систему Survivable Endurable Evolution (S2E2) в начале этого месяца.

Разработанная для замены устаревшей мобильной наземной системы 1960-х годов, S2E2 обрабатывает инфракрасные данные и интегрирует систему обнаружения ядерных взрывов.

Кроме того, в марте L3Harris получила контракт на модернизацию усовершенствованной системы слежения и анализа пуска (ATLAS), которая отслеживает противоспутниковую активность и угрозы на орбите.

Новые станции, базирующиеся в США и Великобритании, дополняют текущее строительство RGS-A на Гуаме (остров, находящийся в западной части Тихого океана напротив Китая и принадлежащий США, — ред.), подкрепляя цель USSF по достижению глобальных, постоянных возможностей предупреждения о ракетном нападении.

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