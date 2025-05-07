США витратять мільйони доларів на станції стеження за ракетами КНР: що сталося

США розширюють свою мережу попередження про ракети за допомогою глобальних наземних станцій та уніфікованих систем програмного забезпечення.

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Про це пише ЗМІ interestingengineering.com.

Космічні сили США (USSF) уклали з Northrop Grumman контракт на 244 млн доларів на розробку передових наземних станцій ретрансляції. Ці установки підтримуватимуть програму Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR), ключовий елемент інфраструктури попередження і стеження за ракетами, що розвивається. Очікується, що вони поліпшать глобальне покриття і стійкість супутників, призначених для виявлення запусків ракет і потенційних загроз, забезпечуючи при цьому сумісність із застарілими системами і новими супутниковими угрупованнями.

Як працюють наземні системи стеження за ракетами

Northrop Grumman розробляє вдосконалені наземні станції ретрансляції, які масштабуються і модернізуються, і приділяємо першочергову увагу високій продуктивності, надійності та гнучкості місії для програми Next-Gen OPIR. Вони поліпшать зв'язок між застарілими та майбутніми інфрачервоними системами космічного командування, надаючи доступ до кількох сузір'їв, що дає змогу бійцям зберігати вирішальну перевагу проти загроз противника.

Наземні станції є найважливішою частиною системи Future Operationally Resilient Ground Evolution (FORGE) USSF — великої програми з модернізації та інтеграції можливостей попередження про ракетний напад США.

FORGE націлена на створення державної наземної мережі, яка зв'яже поточні та майбутні супутники виявлення ракет за допомогою модернізованих операцій управління і контролю.

На додаток до контракту Northrop, Командування космічних систем нещодавно оголосило про присудження гранту в розмірі 259 мільйонів доларів SciTec, розробнику програмного забезпечення з Нью-Джерсі, для подальшого розвитку інтегрованого підприємства FORGE.

Компанія розробить наземну систему, що підтримує активи FORGE і не-FORGE, що підвищить безперервність між застарілими конвеєрами даних SBIRS і Next-Gen OPIR.

Попередня участь SciTec охоплює контракт на 272 мільйони доларів 2022 року на інструменти оброблення даних, 45,8 мільйона доларів 2023 року на додатки оброблення датчиків SBIRS і 5 мільйонів доларів 2021 року на розроблення прототипу.

Системи S2E2 і ATLAS посилюють космічну оборону

У межах масштабнішої модернізації USSF також активували наземну систему Survivable Endurable Evolution (S2E2) на початку цього місяця.

Розроблена для заміни застарілої мобільної наземної системи 1960-х років, S2E2 обробляє інфрачервоні дані та інтегрує систему виявлення ядерних вибухів.

Крім того, у березні L3Harris отримала контракт на модернізацію вдосконаленої системи стеження та аналізу пуску (ATLAS), яка відстежує протисупутникову активність і загрози на орбіті.

Нові станції, що базуються в США і Великій Британії, доповнюють поточне будівництво RGS-A на Гуамі (острів, що розташований у західній частині Тихого океану навпроти Китаю і належить США, — ред.), підкріплюючи мету USSF щодо досягнення глобальних, постійних можливостей попередження про ракетний напад.

Раніше ми писали, що США поспішають створити систему захисту від дронів. Проєкт Пентагону Replicator вимагає від промисловості знайти способи виявлення і збивання ворожих БПЛА, не завдаючи шкоди навколишнім районам, наприклад, території США.