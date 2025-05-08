Создан суперкомпьютер M2000 стоимостью $2 миллиона: на что он способен

Американская компания NVIDIA совместно с Cadence выпустили суперкомпьютер, который может проектировать чипы, моделировать фабрики искусственного интеллекта и даже проводить исследования лекарств.

Related video

Об этом сообщает interestingengineering.com.

Как отмечает издание, этот компьютер стоимостью 2 млн долларов на базе NVIDIA обеспечивает 80-кратный скачок в разработке микросхем и лекарств.

Компания Cadence Design Systems выпустила Millennium M2000 — мощную платформу, созданную на базе новейшей архитектуры Blackwell от NVIDIA.

Разработанный как для облачного, так и для локального развертывания, Millennium M2000 объединяет системы NVIDIA HGX B200, графические процессоры RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition и полный набор инструментов Cadence.

При увеличенной до 80 раз производительности система потребляет в 20 раз меньше энергии по сравнению с предшественниками. Причем моделирование, на которое ранее требовались сотни процессоров и несколько дней или даже недель, теперь выполняется менее чем за сутки.

Что умеет суперсистема M2000

Одним из ключевых преимуществ M2000 является его способность выполнять крупномасштабное моделирование в области проектирования полупроводников и 3D-ИС.

Система поддерживает расширенный анализ энергетических, тепловых и электромагнитных свойств на единой унифицированной платформе. По данным Cadence, теперь инженеры могут выполнять моделирование целостности питания на уровне чипа за 24 часа.

Инженерные группы Cadence и NVIDIA использовали платформы Palladium и Protium компании при разработке Blackwell, что помогло ускорить проверку конструкций микросхем.

Как помогала NVIDIA

Кроме микросхем, M2000 обеспечивает высокоточное моделирование сложных систем, включая автономные машины и системы цифровых двойников.

Для этого используются инструменты Cadence, интегрированные с API Omniverse от NVIDIA. Результат – более быстрая разработка систем на базе ИИ в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность и робототехника.

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг подчеркнул растущий спрос на такую ​​инфраструктуру. «ИИ проникнет в каждый аспект всего, что мы делаем. Каждая компания будет работать лучше благодаря ИИ, или они будут создавать лучшие продукты благодаря ИИ».

В области естественных наук суперкомпьютер M2000 ускоряет молекулярное проектирование с помощью платформы Cadence Orion, которая теперь интегрирует микросервисы NVIDIA BioNeMo NIM и модели Llama Nemotron.

Исследователи в области фармацевтики могут быстрее изучать больше вариантов конструкций, что помогает сократить время, необходимое для выявления перспективных кандидатов на лекарственные препараты.

Ранее компания NVIDIA предупреждает, что США могут потерять свое нынешнее лидерство в сфере искусственного интеллекта. В частности, одним из главных конкурентов называют Китай.

Также Фокус писал, что в Китае действительно создали чипы в 10 раз мощнее, чем у NVIDIA. Такой результат поставил под вопрос доминирование чипов американского производства в передовых научных исследованиях