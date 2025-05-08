Створено суперкомп'ютер M2000 вартістю $2 мільйони: на що він здатен

Американська компанія NVIDIA спільно з Cadence випустили суперкомп'ютер, який може проєктувати чіпи, моделювати фабрики штучного інтелекту і навіть проводити дослідження ліків.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Як зазначає видання, цей комп'ютер вартістю 2 млн доларів на базі NVIDIA забезпечує 80-кратний стрибок у розробці мікросхем і ліків.

Компанія Cadence Design Systems випустила Millennium M2000 — потужну платформу, створену на базі новітньої архітектури Blackwell від NVIDIA.

Розроблений як для хмарного, так і для локального розгортання, Millennium M2000 об'єднує системи NVIDIA HGX B200, графічні процесори RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition і повний набір інструментів Cadence.

За збільшеної до 80 разів продуктивності система споживає у 20 разів менше енергії порівняно з попередниками. Причому моделювання, на яке раніше були потрібні сотні процесорів і кілька днів або навіть тижнів, тепер виконується менш ніж за добу.

Що вміє суперсистема M2000

Однією з ключових переваг M2000 є його здатність виконувати великомасштабне моделювання в галузі проєктування напівпровідників і 3D-ІС.

Система підтримує розширений аналіз енергетичних, теплових і електромагнітних властивостей на єдиній уніфікованій платформі. За даними Cadence, тепер інженери можуть виконувати моделювання цілісності живлення на рівні чипа за 24 години.

Інженерні групи Cadence і NVIDIA використовували платформи Palladium і Protium компанії під час розробки Blackwell, що допомогло прискорити перевірку конструкцій мікросхем.

Як допомагала NVIDIA

Крім мікросхем, M2000 забезпечує високоточне моделювання складних систем, включно з автономними машинами і системами цифрових двійників.

Для цього використовуються інструменти Cadence, інтегровані з API Omniverse від NVIDIA. Результат — більш швидке розроблення систем на базі ШІ в таких секторах, як аерокосмічна промисловість і робототехніка.

Засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг підкреслив зростаючий попит на таку інфраструктуру. "ШІ проникне в кожен аспект усього, що ми робимо. Кожна компанія працюватиме краще завдяки ШІ, або вони створюватимуть кращі продукти завдяки ШІ".

У галузі природничих наук суперкомп'ютер M2000 прискорює молекулярне проєктування за допомогою платформи Cadence Orion, яка тепер інтегрує мікросервіси NVIDIA BioNeMo NIM і моделі Llama Nemotron.

Дослідники в галузі фармацевтики можуть швидше вивчати більше варіантів конструкцій, що допомагає скоротити час, необхідний для виявлення перспективних кандидатів на лікарські препарати.

Раніше компанія NVIDIA попереджає, що США можуть втратити своє нинішнє лідерство у сфері штучного інтелекту. Зокрема, одним із головних конкурентів називають Китай.

Також Фокус писав, що в Китаї дійсно створиличіпи в 10 разів потужніші, ніж у NVIDIA. Такий результат поставив під сумнів домінування чипів американського виробництва в передових наукових дослідженнях