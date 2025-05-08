Ученые смогли растянуть графен, как гармошку: это изменит электронику навсегда (видео)

Австрийские исследователи открыли революционное свойство графена. Они изменили его структуру так, что она изогнулась подобно гармошке, причем для этого использовали метод, никогда не применявшийся ранее.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Уникальная технология была разработана учеными Венского университета и Венского технического университета. Она включала кропотливую манипуляцию атомной структурой графена — материала, получаемого из графита и состоящего из чистого углерода, — в сверхчистой, безвоздушной среде.

Эта установка гарантировала, что образцы графена останутся свободными от окружающего воздуха и посторонних частиц, которые могли бы помешать измерениям и исказить результаты.

Автор исследования Яни Котакоски считает, что это открытие дает новые увлекательные возможности, позволяя использовать графен в сферах, требующих повышенной гибкости, таких как «носимая» электроника и современные гибкие устройства.

Что такое графен

Новый класс материалов, известных как двумерные (2D) твердые тела, был открыт в 2004 году учеными Манчестерского университета, и это устроило настоящую революцию в науке.

Эти материалы толщиной всего в один атом обладают уникальными свойствами, которые открывают большие перспективы для различных применений, причем графен особенно ценится за свою исключительную электропроводность, гибкость, легкость и высокое сопротивление.

Однако его чрезвычайная жесткость, вызванная сотовым расположением атомов, сильно ограничивала его использование.

Теперь, чтобы решить эту проблему, исследовательская группа провела эксперименты в сверхчистой, безвоздушной среде, используя современное оборудование, чтобы гарантировать, что образцы графена полностью изолированы от внешнего воздуха и загрязняющих веществ. Управляемая установка позволила исследователям проводить точные измерения, устраняя помехи от частиц в воздухе, которые могли повлиять на точность результатов.

Чего добились ученые

По словам Яни Котакоски, прорыв произошел благодаря интенсивному фокусированию на сохранении поверхности графена полностью чистой во время тестирования. Исследователи обнаружили, что удаление всего двух соседних атомов из материала заставило его слегка вздуться.

По мере того, как образовывалось все больше таких маленьких выпуклостей, они создавали гофрированную волнообразную структуру, которую ученые назвали «эффектом аккордеона».

Ранее стало известно, что графен очень пригодился в сфере добычи золота. Новый способ с использованием графена и хитозана упростил добычу золота из старой техники в 10 раз.

Также Фокус писал, что секрет сверхпроводимости графена обеспечит прорыв квантовых вычислений. Это связано с тем, что при укладке под определенным углом графен приобретает свойства сверхпроводимости.