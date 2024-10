Богатство среди мусора: новый способ в 10 раз упростил добычу золота из старой техники

Специальная губка из графена и хитозана не только извлекает, но и восстанавливает частицы золота из раствора.

Ученые в Сингапуре разработали новый композитный материал-адсорбент, который облегчит добычу золота из старой электроники. Они опубликовали свое исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Извлечение золота из электронных отходов, например, старых материнских плат, традиционными методами — это грязный процесс с довольно низкой эффективностью, в ходе которого образовывается много опасных токсичных веществ. Исследователи из Национального университета Сингапура разработали более дешевый, безопасный, а главное — в 10 раз более эффективный способ.

Они создали наномасштабный кросс-мерный композитный материал, объединив двумерные макромолекулы оксида графена и одномерных макромолекул хитозана. Получилась своеобразная губка, способная впитывать золото. Ученые протестировали свой новый метод, используя настоящие отходы электроники, полученные от компании по переработке.

Материал-адсорбент смог извлечь около 17 г/г ионов Au3+ и чуть более 6 г/г Au+. Такие количества, как утверждает команда, примерно в 10 раз превышают любой другой известный процесс извлечения.

"Мы разработали уникальные композитные материалы, способные не только извлекать, но и восстанавливать золото из электронных отходов", — заявили авторы в своей статье.

Пока исследование сосредоточено на золоте, но, по словам команды, новый материал можно будет применять для извлечения других ценных металлов, таких как серебро, платина или палладий из электронных отходов или даже отходов горнодобывающей промышленности. Кроме того, технология может применяться для очистки окружающей среды от вредных веществ, например, для фильтрации тяжелых металлов из промышленных стоков, сообщает Physics World.

