Учені змогли розтягнути графен, як гармошку: це змінить електроніку назавжди (відео)

Австрійські дослідники відкрили революційну властивість графена. Вони змінили його структуру так, що вона вигнулася подібно до гармошки, причому для цього використовували метод, який ніколи не застосовувався раніше.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Унікальна технологія була розроблена вченими Віденського університету та Віденського технічного університету. Вона передбачала копітку маніпуляцію атомною структурою графена — матеріалу, який отримують із графіту, що складається з чистого вуглецю, — у надчистому, безповітряному середовищі.

Ця установка гарантувала, що зразки графену залишаться вільними від навколишнього повітря та сторонніх часток, які могли б завадити вимірам і спотворити результати.

Автор дослідження Яні Котакоскі вважає, що це відкриття дає нові захопливі можливості, даючи змогу використовувати графен у сферах, які потребують підвищеної гнучкості, як-от "носима" електроніка і сучасні гнучкі пристрої.

Що таке графен

Новий клас матеріалів, відомих як двовимірні (2D) тверді тіла, був відкритий 2004 року вченими Манчестерського університету, і це влаштувало справжню революцію в науці.

Ці матеріали товщиною всього в один атом мають унікальні властивості, які відкривають великі перспективи для різних застосувань, причому графен особливо цінується за свою виняткову електропровідність, гнучкість, легкість і високий опір.

Однак його надзвичайна жорсткість, спричинена стільниковим розташуванням атомів, сильно обмежувала його використання.

Тепер, щоб розв'язати цю проблему, дослідницька група провела експерименти в надчистому, безповітряному середовищі, використовуючи сучасне обладнання, щоб гарантувати, що зразки графену повністю ізольовані від зовнішнього повітря і забруднюючих речовин. Керована установка дозволила дослідникам проводити точні вимірювання, усуваючи перешкоди від частинок у повітрі, які могли вплинути на точність результатів.

Чого домоглися вчені

За словами Яні Котакоскі, прорив стався завдяки інтенсивному фокусуванню на збереженні поверхні графена повністю чистою під час тестування. Дослідники виявили, що видалення всього двох сусідніх атомів з матеріалу змусило його злегка здутися.

У міру того, як утворювалося все більше таких маленьких опуклостей, вони створювали гофровану хвилеподібну структуру, яку вчені назвали "ефектом акордеона".

Раніше стало відомо, що графен дуже згодився у сфері видобутку золота. Новий спосіб з використанням графену і хітозану спростив видобуток золота зі старої техніки в 10 разів.

Також Фокус писав, що секрет надпровідності графена забезпечить прорив квантових обчислень. Це пов'язано з тим, що при укладанні під певним кутом графен набуває властивостей надпровідності.