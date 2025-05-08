Лучшие телефоны Xiaomi 2025 года: рейтинг устройств Mi, Poco и Redmi (видео)

Тестировщики выбрали смартфоны, которые, по их мнению, могут подойти и требовательным пользователям, и экономным. Это: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro, Poco X7 Pro, Xiaomi Mix Flip.

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Об этом пишет techradar.com.

1. Xiaomi 15 Ultra. Лучший телефон в целом

Xiaomi 15 Ultra входит в число лучших камерофонов, которые эксперты когда-либо тестировали. У него сверхбыстрый чипсет Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, класс водонепроницаемости IP68 и долговечная батарея емкостью 5410 мАч, не говоря уже о 16 ГБ оперативной памяти.

Но реальным преимуществом Xiaomi 15 Ultra, как и его предшественника Xiaomi 14 Ultra, является огромный модуль задней камеры, который в этом году стал еще больше. Он включает 1-дюймовую 200-мегапиксельную перископическую камеру Leica, основную 50-мегапиксельную камеру, 50-мегапиксельный телеобъектив и широкоугольную 50-мегапиксельную камеру.

Обзор работы Xiaomi 15 Ultra

"Эти камеры используют комбинацию датчиков Sony и Samsung, и в ходе нашего тестирования 15 Ultra мы обнаружили, что они обеспечивают одни из самых реалистичных изображений, которые вы можете получить на смартфоне", — пишут тестировщики.

Все это весьма впечатляющие характеристики, которые ставят Xiaomi 15 Ultra в один ряд с Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max, уверены они.

Характеристики:

ОС: Xiaomi HyperOS 2 (Android 15)

Размер экрана: 6,73 дюйма

Разрешение: 3200 x 1440

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

ОЗУ: 16 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 5410 мАч

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 3-кратный оптический) + 200 МП (телефото, 4,3-кратный оптический)

Фронтальная камера: 32 МП

2. Xiaomi 15. Лучший телефон для большинства людей

Xiaomi 15 значительно дешевле предыдущей модели и предлагает сопоставимые характеристики производительности, а также более удобный дизайн.

Он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite для выполнения игровых и производительных задач. Что касается камер, то пользователи получат 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную и 50-мегапиксельную телефотокамеру. Система камер отдает приоритет балансу и делает отличные фотографии, а на выбор доступны два режима съемки — Leica Authentic и Leica Vibrant.

Видеообзор на Xiaomi 15

"Разработчики предлагают четыре года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности, что, конечно, неплохо, но все же не так много, как, скажем, предлагают Apple, Samsung или Google для своих флагманов", — заключают специалисты.

Характеристики:

ОС: HyperOS 2 (Android 15)

Размер экрана: 6,36 дюйма

Разрешение: 2670 x 1200

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

ОЗУ: 12 ГБ/16 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Аккумулятор: 5240 мАч

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 3-кратный оптический)

Фронтальная камера: 32 МП

3. Xiaomi 14T Pro. Лучший в соотношении цена/качество

До недавнего времени Xiaomi 13 занимал позицию "лучшего в соотношении цены и качества", но теперь его вытеснил новый Xiaomi 14T Pro, который предлагает лучшие камеры, больше оперативной памяти и более емкую батарею, чем его флагманский предшественник, и все это за значительно меньшую цену.

Молниеносная скорость этого телефона стала возможной благодаря наличию чипсета MediaTek Dimensity 9300 Plus в сочетании с 12 ГБ оперативной памятью LPDDR5X, который набрал лишь немного меньше, чем Samsung Galaxy S24 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3 в тестах производительности, отметили эксперты.

Видеообзор Xiaomi 14T Pro

Камеры 14T Pro тоже достойные, хотя и не полностью стабильные, но обозреватели говорят, что "получаемые результаты часто являются одними из самых потрясающих среди конкурентов среднего класса".

"Смартфон иногда перегревается, и на его корпусе отчетливо видны отпечатки пальцев, но если вы можете смириться с этим, вы получаете хороший телефон за не очень большие деньги. Если вы готовы пожертвовать еще большим количеством премиальных функций, стандартный Xiaomi 14T стоит еще дешевле", — акцентируют тестировщики.

Характеристики:

ОС: HyperOS с Android 14

Размер экрана: 6,67 дюйма

Разрешение: 1080 × 2400

Процессор: MediaTek Dimensity 9300+

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Память: до 1 ТБ, UFS 4.0

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (телефото) + 12 МП (сверхширокоугольная)

Фронтальная камера: 32 МП

4. Xiaomi Poco X7 Pro. Лучший "бюджетник"

Экономным покупателям эксперты рекомендуют Poco X7 Pro. Он выдерживает конкуренцию с более дорогими моделями среднего класса от OnePlus и Google, и он также постоянно обновляется и пополняется новыми функциями.

Самым большим преимуществом Poco X7 Pro является время автономной работы. Во время тестирования удалось выжать два дня повседневного использования из аккумулятора емкостью 6000 мАч, что сопоставимо с производительностью таких флагманов, как iPhone 16 Plus и Honor Magic 7 Pro.

Обзор на Poco X7 Pro

Помимо впечатляющего времени автономной работы, смартфон может похвастаться производительностью почти флагманского уровня благодаря чипсету MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Пользователям предоставляется выбор из двух объемов оперативной памяти: 8 ГБ или 12 ГБ.

Тестировщиков не слишком впечатлили 50-мегапиксельная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольные камеры телефона, но Xiaomi обещает улучшить их характеристики с помощью набора функций ИИ, ориентированных на фотографию, в конце 2025 года.

Характеристики:

ОС: Android 15, HyperOS 2

Размер экрана: 6,67 дюйма

Разрешение: 1220 x 2712

Чипсет: MediaTek Dimensity 8400 Ultra

ОЗУ: 8 ГБ/12 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ

Аккумулятор: 6000 мАч

Задняя камера: 50 МП + 8 МП

Фронтальная камера: 20 МП

5. Xiaomi Mix Flip. Лучший складной смартфон

Бренд давно экспериментирует со складным форм-фактором, но Xiaomi Mix Flip знаменует собой первый складной телефон компании, доступный на международном рынке, а также ее первый складной телефон в стиле раскладушки.

Оснащенный ярким 6,86-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, а также чрезвычайно мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и долговечным аккумулятором, Mix Flip конкурирует с Samsung Galaxy Z Flip 6 и Motorola Razr Plus (2024) во всех важных областях.

Обзор смартфона Xiaomi Mix Flip

Его камеры также являются одними из лучших, которые эксперты когда-либо тестировали на складных телефонах. Пользователи получат 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив, что вносит изменения в комбинацию широкоугольного и сверхширокоугольного объективов, которую специалисты привыкли видеть на телефонах всего с двумя объективами.

К Mix Flip у тестировщиков всего два замечания: ошибочный выбор программного обеспечения телефона (или, скорее, Xiaomi) и отсутствие защиты от попадания пыли и воды.

Характеристики:

ОС: Android 14 с HyperOS

Размер экрана: 6,86 дюйма / 4,01 дюйма

Разрешение: 2912 x 1224 / 1392 x 1208

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 4780 мАч

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (телефото)

Фронтальная камера: 32 МП

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