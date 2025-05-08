Найкращі телефони Xiaomi 2025 року: рейтинг пристроїв Mi, Poco і Redmi (відео)

Тестувальники обрали смартфони, які, на їхню думку, можуть підійти і вимогливим користувачам, і економним. Це: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro, Poco X7 Pro, Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14T Pro.

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Про це пише techradar.com.

1. Xiaomi 15 Ultra. Найкращий телефон загалом

Xiaomi 15 Ultra входить до числа найкращих камерофонів, які експерти коли-небудь тестували. У нього надшвидкий чипсет Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, клас водонепроникності IP68 і довговічна батарея ємністю 5410 мАг, не кажучи вже про 16 ГБ оперативної пам'яті.

Але реальною перевагою Xiaomi 15 Ultra, як і його попередника Xiaomi 14 Ultra, є величезний модуль задньої камери, який цього року став ще більшим. Він включає 1-дюймову 200-мегапіксельну перископічну камеру Leica, основну 50-мегапіксельну камеру, 50-мегапіксельний телеоб'єктив і ширококутну 50-мегапіксельну камеру.

Огляд роботи Xiaomi 15 Ultra

"Ці камери використовують комбінацію датчиків Sony і Samsung, і під час нашого тестування 15 Ultra ми виявили, що вони забезпечують одні з найбільш реалістичних зображень, які ви можете отримати на смартфоні", — пишуть тестувальники.

Усе це досить вражаючі характеристики, які ставлять Xiaomi 15 Ultra в один ряд із Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max, впевнені вони.

Характеристики:

ОС: Xiaomi HyperOS 2 (Android 15)

Розмір екрана: 6,73 дюйма

Роздільна здатність: 3200 x 1440

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

ОЗП: 16 ГБ

Пам'ять: 512 ГБ

Акумулятор: 5410 мАг

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото, 3-кратний оптичний) + 200 МП (телефото, 4,3-кратний оптичний)

Фронтальна камера: 32 МП

2. Xiaomi 15. Найкращий телефон для більшості людей

Xiaomi 15 значно дешевше за попередню модель і пропонує зіставні характеристики продуктивності, а також більш зручний дизайн.

Він оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite для виконання ігрових і продуктивних завдань. Що стосується камер, то користувачі отримають 50-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельну надширококутну і 50-мегапіксельну телефотокамеру. Система камер віддає пріоритет балансу і робить відмінні фотографії, а на вибір доступні два режими зйомки — Leica Authentic і Leica Vibrant.

Відеоогляд на Xiaomi 15

"Розробники пропонують чотири роки оновлень ОС і п'ять років оновлень безпеки, що, звісно, непогано, але все ж таки не так багато, як, скажімо, пропонують Apple, Samsung або Google для своїх флагманів", — підсумовують фахівці.

Характеристики:

ОС: HyperOS 2 (Android 15)

Розмір екрана: 6,36 дюйма

Роздільна здатність: 2670 x 1200

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

ОЗП: 12 ГБ/16 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Акумулятор: 5240 мАг

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото, 3-кратний оптичний)

Фронтальна камера: 32 МП

3. Xiaomi 14T Pro. Найкращий у співвідношенні ціна/якість

Донедавна Xiaomi 13 посідав позицію "найкращого у співвідношенні ціни та якості", але тепер його витіснив новий Xiaomi 14T Pro, який пропонує кращі камери, більше оперативної пам'яті та більш ємну батарею, ніж його флагманський попередник, і все це за значно меншу ціну.

Блискавична швидкість цього телефону стала можливою завдяки наявності чипсета MediaTek Dimensity 9300 Plus у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, який набрав лише трохи менше, ніж Samsung Galaxy S24 Ultra зі Snapdragon 8 Gen 3 у тестах продуктивності, зазначили експерти.

Відеоогляд Xiaomi 14T Pro

Камери 14T Pro теж гідні, хоча і не повністю стабільні, але оглядачі кажуть, що "одержувані результати часто є одними з найбільш приголомшливих серед конкурентів середнього класу".

"Смартфон іноді перегрівається, і на його корпусі чітко видно відбитки пальців, але якщо ви можете змиритися з цим, ви отримуєте хороший телефон за не надто великі гроші. Якщо ви готові пожертвувати ще більшою кількістю преміальних функцій, стандартний Xiaomi 14T коштує ще дешевше", — акцентують тестувальники.

Характеристики:

ОС: HyperOS з Android 14

Розмір екрана: 6,67 дюйма

Роздільна здатність: 1080 × 2400

Процесор: MediaTek Dimensity 9300+

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Пам'ять: до 1 ТБ, UFS 4.0

Акумулятор: 5000 мАг

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (телефото) + 12 МП (надширококутна)

Фронтальна камера: 32 МП

4. Xiaomi Poco X7 Pro. Найкращий "бюджетник"

Економним покупцям експерти рекомендують Poco X7 Pro. Він витримує конкуренцію з дорожчими моделями середнього класу від OnePlus і Google, і він також постійно оновлюється і поповнюється новими функціями.

Найбільшою перевагою Poco X7 Pro є час автономної роботи. Під час тестування вдалося вичавити два дні повсякденного використання з акумулятора ємністю 6000 мАг, що можна порівняти з продуктивністю таких флагманів, як iPhone 16 Plus і Honor Magic 7 Pro.

Огляд на Poco X7 Pro

Крім вражаючого часу автономної роботи, смартфон може похвалитися продуктивністю майже флагманського рівня завдяки чипсету MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Користувачам надається вибір з двох обсягів оперативної пам'яті: 8 ГБ або 12 ГБ.

Тестувальників не надто вразили 50-мегапіксельна і 8-мегапіксельна надширококутні камери телефону, але Xiaomi обіцяє поліпшити їхні характеристики за допомогою набору функцій ШІ, орієнтованих на фотографію, наприкінці 2025 року.

Характеристики:

ОС: Android 15, HyperOS 2

Розмір екрана: 6,67 дюйма

Роздільна здатність: 1220 x 2712

Чипсет: MediaTek Dimensity 8400 Ultra

ОЗУ: 8 ГБ/12 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ

Акумулятор: 6000 мАг

Задня камера: 50 МП + 8 МП

Фронтальна камера: 20 МП

5. Xiaomi Mix Flip. Найкращий складаний смартфон

Бренд давно експериментує зі складним форм-фактором, але Xiaomi Mix Flip знаменує собою перший складаний телефон компанії, доступний на міжнародному ринку, а також її перший складаний телефон у стилі розкладачки.

Оснащений яскравим 6,86-дюймовим дисплеєм із частотою 120 Гц, а також надзвичайно потужним чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 і довговічним акумулятором, Mix Flip конкурує з Samsung Galaxy Z Flip 6 і Motorola Razr Plus (2024) у всіх важливих сферах.

Огляд смартфона Xiaomi Mix Flip

Його камери також є одними з найкращих, які експерти коли-небудь тестували на складних телефонах. Користувачі отримають 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив і 50-мегапіксельний телеоб'єктив, що вносить зміни в комбінацію ширококутного і надширококутного об'єктивів, яку фахівці звикли бачити на телефонах лише з двома об'єктивами.

До Mix Flip у тестувальників лише два зауваження: помилковий вибір програмного забезпечення телефону (або, скоріше, Xiaomi) і відсутність захисту від попадання пилу і води.

Характеристики:

ОС: Android 14 з HyperOS

Розмір екрана: 6,86 дюйма / 4,01 дюйма

Роздільна здатність: 2912 x 1224 / 1392 x 1208

Процесор: Snapdragon 8 Gen 3

ОЗП: 12 ГБ

Пам'ять: 512 ГБ

Акумулятор: 4780 мАг

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (телефото)

Фронтальна камера: 32 МП

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