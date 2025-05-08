ChatGPT разрушает жизнь людей: мнят себя пророками и отрываются от реальности

Из-за пристрастия к искусственному интеллекту люди могут бросать повседневные дела, провозглашать себя пророками и в конце концов терять близких.

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Об этом пишет Rolling Stone.

Издание приводит несколько подобных историй. Например, пара рассталась после того, как мужчина увлекся философскими беседами с ИИ и даже поручал ему анализировать отношения с женой.

Но на этом тревожная история не закончилась. Женщина обратили внимание, что ее бывший муж публикует в соцсетях очень странный контент. Когда ей удалось встретиться с ним, тот стал рассказывать про теории заговора – мол, в еду людям добавляют мыло, а мобильными телефонами лучше не пользоваться, чтобы избежать слежки. Себя он называл «спасителем мира».

«Все это напоминало «Черное зеркало», – вспоминает женщина.

Партнер другой женщины был убежден, что модель OpenAI «дает ему ответы на вопросы вселенной». Под влиянием общения с ИИ он уверовал, что он «следующий мессия». Ещё в одной паре нездоровому увлечению ChatGPT оказалась подвержена женщина. По словам мужа, который в конце концов решил с ней развестись, она утверждала, что он из ЦРУ, а женился на ней для того, чтобы следить за ее якобы суперспособностями.

И таких историй оказалось немало – причем всех их объединяло полное отсутствие связи с реальностью.

Как отмечает издание, компания OpenAI не сразу ответила на запрос о комментарии насчет губительного влияния ChatGPT на некоторых пользователей. Однако на прошлой неделе она откатила обновление до GPT-4o, своей текущей модели ИИ. Компания заявила, что при внедрении обновления «слишком сосредоточилась на краткосрочной обратной связи и не полностью учла, как взаимодействие пользователей с ChatGPT развивается с течением времени».

Также издание обращает внимание, что некоторые создатели контента активно эксплуатируют такой отрыв от реальности и заводят своих подписчиков в совершенно выдуманные миры.

Ранее Фокус писал, что при общении с ChatGPT вежливость ни к чему – это приводит к чрезмерному потреблению электроэнергии и дорого обходится компании OpenAI.