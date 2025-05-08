ChatGPT руйнує життя людей: вважають себе пророками і відриваються від реальності

Через пристрасть до штучного інтелекту люди можуть кидати повсякденні справи, проголошувати себе пророками і врешті-решт втрачати близьких.

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Про це пише Rolling Stone.

Видання наводить кілька подібних історій. Наприклад, пара розлучилася після того, як чоловік захопився філософськими бесідами з ШІ і навіть доручав йому аналізувати стосунки з дружиною.

Але на цьому тривожна історія не закінчилася. Жінка звернула увагу, що її колишній чоловік публікує в соцмережах дуже дивний контент. Коли їй вдалося зустрітися з ним, той почав розповідати про теорії змови — мовляв, у їжу людям додають мило, а мобільними телефонами краще не користуватися, щоб уникнути стеження. Себе він називав "рятівником світу".

"Усе це нагадувало "Чорне дзеркало", — згадує жінка.

Партнер іншої жінки був переконаний, що модель OpenAI "дає йому відповіді на питання всесвіту". Під впливом спілкування з ШІ він увірував, що він "наступний месія". Ще в одній парі нездоровому захопленню ChatGPT виявилася схильна жінка. За словами чоловіка, який врешті-решт вирішив із нею розлучитися, вона стверджувала, що він із ЦРУ, а одружився з нею для того, щоб стежити за її нібито суперздібностями.

І таких історій виявилося чимало — причому всіх їх об'єднувала повна відсутність зв'язку з реальністю.

Як зазначає видання, компанія OpenAI не відразу відповіла на запит про коментар щодо згубного впливу ChatGPT на деяких користувачів. Однак минулого тижня вона відкотила оновлення до GPT-4o, своєї поточної моделі ШІ. Компанія заявила, що при впровадженні оновлення "занадто зосередилася на короткостроковому зворотному зв'язку і не повністю врахувала, як взаємодія користувачів з ChatGPT розвивається з плином часу".

Також видання звертає увагу, що деякі творці контенту активно експлуатують такий відрив від реальності та заводять своїх передплатників в абсолютно вигадані світи.

Раніше Фокус писав, що при спілкуванні з ChatGPT ввічливість ні до чого — це призводить до надмірного споживання електроенергії і дорого обходиться компанії OpenAI.