Чипов будет еще больше: в одной стране строят фабрику площадью 50 футбольных полей

Фабрика по производству литографического оборудования может быть введена в эксплуатацию к 2028-му, а не к 2030 году.

Related video

Об этом пишет tomshardware.com.

ASML, похоже, ускорила свои амбициозные планы по расширению. Производитель передового оборудования для производства микросхем сообщает, что к 2028 году переведет сотрудников в новый кампус Brainport Industries недалеко от Эйндховена.

Планы расширения кампуса к 2030 году Brainport Industries были впервые обнародованы около года назад. Но недавно было решено, что первые из дополнительных 20 000 рабочих мест будут заняты в течение трех лет, то есть к 2028 году.

Фабрика прирастет площадью 357 000 квадратных метров. Это примерно столько же, сколько 50 футбольных полей. ASML разместила новый кампус между аэропортом Эйндховена и автомагистралью А2, и участок даже будет пересекаться рекой Эккерсрейт.

Согласно представленным данным, на территории будет два парковочных гаража, а также места для 4200 велосипедов. Муниципалитет не будет делать для объекта отдельный съезд с автомагистрали (шоссе), однако две основные дороги будут перепроектированы с учетом ожидаемого потока движения, как и выделенная полоса для пассажирских автобусов.

В прошлом году правительство Нидерландов выделило 1,7 млрд евро на содействие этому проекту, который, очевидно, будет важен для региона и страны в целом.

Общеизвестно, что ASML просто не может производить свое передовое оборудование достаточно быстро, чтобы поспевать за спросом со стороны гигантов полупроводниковой промышленности. Таким образом, значительное расширение ее деятельности будет тепло встречено такими производителями микросхем, как TSMC, Intel и Samsung. Планы расширения следует приветствовать вдвойне, если их удастся ускорить, заключает СМИ.

Ранее мы писали, что в "войну" передовых чипов включается еще одна страна. Японский стартап Rapidus запустил и протестировал свою пилотную линию для чипов с 2-нанометровым узлом. До этого в мире было только три компании, способные массово производить самые современные компьютерные чипы.