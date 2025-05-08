Не США и не Китай: в "войну" передовых чипов включается еще одна страна

Японский стартап Rapidus запустил и протестировал свою пилотную линию для чипов с 2-нанометровым узлом. До этого в мире было только три компании, способные массово производить самые современные компьютерные чипы.

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О достижении Rapidus пишет журнал IEEE Spectrum. Компания заявила, что более 200 единиц оборудования стоимостью более 300 миллионов долларов теперь готовы к производству передовых чипов. Стартап уже ведет переговоры с потенциальными клиентами, от крупных предприятий до стартапов в области ИИ.

При этом в издании отметили, что Rapidus запланировала первые поставки 2-нм чипов на 2027 год, что может привести к тому, что компания отстанет на два года от трех основных производителей в мире: тайваньской TSMC, американской Intel и южнокорейской Samsung. Ожидается, что эти три компании начнут массовое производство 2-нм чипов во второй половине этого года.

Сможет ли Rapidus догнать TSMC, Intel и Samsung

Чтобы выдержать конкуренцию, Rapidus использует иной подход к производству, чем другие компании. Вместо того чтобы обрабатывать большие партии, компания сосредоточится на отдельных пластинах, что позволит выпускать специализированные чипы для нишевых рынков. Кроме того, Rapidus будет оптимизировать производство с помощью ИИ, используя множество сложных датчиков.

"Это позволит нам измерять обработку отдельных пластин, учиться на результатах и ​​быстро возвращать данные в систему. Чтобы увеличить выход продукции, параметры необходимо постоянно корректировать, и эти изменения зависят от данных, полученных в ходе обработки", — объяснил президент Rapidus Design Solutions, Анри Ричард.

Он добавил, что на фабрике используется "революционная" система транспортировки на основе сетки, которая позволяет перемещать пластины в любое место во время обработки и, избегая заторов, которые возникают при выходе из строя оборудования или других проблемах на стандартных фабриках, использующих линейные транспортные системы.

Авторы статьи отметили, что из-за такой большой зависимости от множества новых технологий Rapidus, скорее всего, столкнется с проблемами начального периода. Это может увеличить время, необходимое для доставки продукции клиентам в больших объемах.

Однако некоторые эксперты настроены оптимистически. Они прогнозируют огромный рост технологии ИИ, увеличения количества центров обработки данных ИИ, а также сопутствующий скачок энергопотребления. Это повысит потребность в 2-нм чипах, так как они обещают сократить потребление энергии более чем на 30%.

Напомним, согласно отчету Европейской счетной палаты, каждый третий низкотехнологичный чип в Европе поставляется из Китая. Из этого следует, что ЕС далек от своей собственной цели — к 2030 году занять 20% в глобальной цепочке производства микрочипов.