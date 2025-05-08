Не США і не Китай: у "війну" передових чипів включається ще одна країна

Японський стартап Rapidus запустив і протестував свою пілотну лінію для чипів із 2-нанометровим вузлом. До цього у світі було тільки три компанії, здатні масово виробляти найсучасніші комп'ютерні чипи.

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Про досягнення Rapidus пише журнал IEEE Spectrum. Компанія заявила, що понад 200 одиниць обладнання вартістю понад 300 мільйонів доларів тепер готові до виробництва передових чипів. Стартап уже веде переговори з потенційними клієнтами, від великих підприємств до стартапів у галузі ШІ.

Водночас у виданні зазначили, що Rapidus запланувала перші поставки 2-нм чипів на 2027 рік, що може призвести до того, що компанія відстане на два роки від трьох основних виробників у світі: тайванської TSMC, американської Intel і південнокорейської Samsung. Очікується, що ці три компанії почнуть масове виробництво 2-нм чипів у другій половині цього року.

Чи зможе Rapidus наздогнати TSMC, Intel і Samsung

Щоб витримати конкуренцію, Rapidus використовує інший підхід до виробництва, ніж інші компанії. Замість того щоб обробляти великі партії, компанія зосередиться на окремих пластинах, що дасть змогу випускати спеціалізовані чіпи для нішевих ринків. Крім того, Rapidus буде оптимізувати виробництво за допомогою ШІ, використовуючи безліч складних датчиків.

"Це дасть нам змогу вимірювати обробку окремих пластин, вчитися на результатах і швидко повертати дані в систему. Щоб збільшити вихід продукції, параметри необхідно постійно коригувати, і ці зміни залежать від даних, отриманих під час обробки", — пояснив президент Rapidus Design Solutions, Анрі Річард.

Він додав, що на фабриці використовується "революційна" система транспортування на основі сітки, яка дає змогу переміщати пластини в будь-яке місце під час оброблення та уникати заторів, що виникають у разі виходу з ладу обладнання або інших проблем на стандартних фабриках, які використовують лінійні транспортні системи.

Автори статті зазначили, що через таку велику залежність від безлічі нових технологій Rapidus, найімовірніше, зіткнеться з проблемами початкового періоду. Це може збільшити час, необхідний для доставки продукції клієнтам у великих обсягах.

Однак деякі експерти налаштовані оптимістично. Вони прогнозують величезне зростання технології ШІ, збільшення кількості центрів обробки даних ШІ, а також супутній стрибок енергоспоживання. Це підвищить потребу в 2-нм чипах, оскільки вони обіцяють скоротити споживання енергії більш ніж на 30%.

Нагадаємо, згідно зі звітом Європейської рахункової палати, кожен третій низькотехнологічний чип у Європі поставляється з Китаю. З цього випливає, що ЄС далекий від своєї власної мети — до 2030 року посісти 20% у глобальному ланцюжку виробництва мікрочипів.