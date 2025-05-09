Чипів буде ще більше: в одній країні будують фабрику площею 50 футбольних полів

Фабрика з виробництва літографічного обладнання може бути введена в експлуатацію до 2028-го, а не до 2030 року.

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Про це пише tomshardware.com.

ASML, схоже, прискорила свої амбітні плани з розширення. Виробник передового обладнання для виробництва мікросхем повідомляє, що до 2028 року переведе співробітників у новий кампус Brainport Industries недалеко від Ейндховена.

Плани розширення кампусу до 2030 року Brainport Industries були вперше оприлюднені близько року тому. Але нещодавно було вирішено, що перші з додаткових 20 000 робочих місць будуть зайняті протягом трьох років, тобто до 2028 року.

Фабрика приросте площею 357 000 квадратних метрів. Це приблизно стільки ж, скільки 50 футбольних полів. ASML розмістила новий кампус між аеропортом Ейндховена та автомагістраллю А2, і ділянка навіть перетинатиметься річкою Еккерсрейт.

Згідно з представленими даними, на території буде два паркувальних гаражі, а також місця для 4200 велосипедів. Муніципалітет не робитиме для об'єкта окремий з'їзд з автомагістралі (шосе), проте дві основні дороги будуть перепроектовані з урахуванням очікуваного потоку руху, як і виділена смуга для пасажирських автобусів.

Минулого року уряд Нідерландів виділив 1,7 млрд євро на сприяння цьому проєкту, який, вочевидь, буде важливим для регіону та країни загалом.

Загальновідомо, що ASML просто не може виробляти своє передове обладнання досить швидко, щоб встигати за попитом з боку гігантів напівпровідникової промисловості. Таким чином, значне розширення її діяльності буде тепло зустрінуте такими виробниками мікросхем, як TSMC, Intel і Samsung. Плани розширення слід вітати подвійно, якщо їх вдасться прискорити, підсумовує ЗМІ.

Раніше ми писали, що у "війну" передових чипів включається ще одна країна. Японський стартап Rapidus запустив і протестував свою пілотну лінію для чипів із 2-нанометровим вузлом. До цього у світі було тільки три компанії, здатні масово виробляти найсучасніші комп'ютерні чипи.