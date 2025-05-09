Бесконечная ядерная энергия: в США испытывают самый мощный в мире лазер

Компания Global Laser Enrichment (GLE), владеющая коммерческими правами на процесс обогащения урана SILEX, начала демонстрационные испытания уровня готовности технологии 6 (TRL-6) на своем объекте Test Loop в Уилмингтоне (США).

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Фаза TRL-6 представляет собой высокоточное эксплуатационное испытание в условиях, характерных для масштабного коммерческого развертывания.

Лазерное обогащение урана

По словам генерального директора GLE Стивена Лонга, эта веха следует за обширной системной интеграцией, инженерной доработкой и итеративными эксплуатационными испытаниями.

"Сейчас мы вступаем в фазу целенаправленной оптимизации с итеративной настройкой системы и накоплением данных для выполнения требований проверки TRL-6", — сказал Лонг.

Ключевые изменения были интегрированы в тестовый контур для повышения надежности работы. Эти усовершенствования подтверждают эффективность обогащения и информируют последующие производственные процессы для полномасштабного завода по лазерному обогащению в Падьюке (PLEF) в Кентукки.

Независимая инженерная оценка — по контракту с акционерами совместного предприятия GLE, Silex Systems Ltd и Cameco Corporation, которые будут контролировать и проверять все результаты испытаний.

Более 550 миллионов долларов было инвестировано в проектирование, проектирование систем, разработку объектов и усилия по лицензированию регулирования, при этом операции сосредоточены в Северной Каролине и Кентукки.

Испытательный цикл Уилмингтона с более чем 13 000 совокупных часов эксплуатации остается единственным негосударственным предприятием по обогащению урана в мире, эксплуатирующим платформу обогащения следующего поколения.

Безграничная ядерная энергия

GLE ожидает произвести сотни килограммов обогащенного урана в течение периода испытаний TRL-6.

Лазерное обогащение, реализованное с помощью процесса SILEX, обеспечивает существенный прирост эффективности обогащения за счет использования высокоселективного лазерного возбуждения изотопов гексафторида урана. Процесс позволяет изолировать изотопы U-235 с большей энергоэффективностью и контролем процесса, чем традиционные методы, такие как газовая диффузия и центрифужная технология.

Учитывая растущую диверсификацию потребностей в реакторном топливе, особенно с появлением малых модульных реакторов (SMR) и усовершенствованных реакторных платформ, прогнозируется рост спроса на гибкие возможности обогащения с высоким содержанием проб.

Природный уран состоит в основном из U-238 (99,3%) и незначительной доли U-235 (0,7%). Последний является расщепляющимся и составляет основу для производства ядерной энергии. Обогащение повышает концентрацию U-235, как правило, примерно до 5% или выше, чтобы соответствовать требованиям реактора.

Исторически технологии обогащения были неэффективными и дорогостоящими, составляя около 30% от стоимости ядерного топлива и 5% от общей стоимости производства электроэнергии на АЭС.

Система GLE обеспечивает гибкое решение на внутреннем рынке, которое приносит пользу национальной безопасности, предотвращает распространение ядерного оружия и способствует развитию чистой энергии.

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