Нескінченна ядерна енергія: у США випробовують найпотужніший у світі лазер

Компанія Global Laser Enrichment (GLE), що володіє комерційними правами на процес збагачення урану SILEX, розпочала демонстраційні випробування рівня готовності технології 6 (TRL-6) на своєму об'єкті Test Loop у Вілмінгтоні (США).

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Про це пише interestingengineering.com.

Фаза TRL-6 являє собою високоточне експлуатаційне випробування в умовах, характерних для масштабного комерційного розгортання.

Лазерне збагачення урану

За словами генерального директора GLE Стівена Лонга, ця віха слідує за великою системною інтеграцією, інженерним доопрацюванням та ітеративними експлуатаційними випробуваннями.

"Зараз ми вступаємо у фазу цілеспрямованої оптимізації з ітеративним налаштуванням системи і накопиченням даних для виконання вимог перевірки TRL-6", — сказав Лонг.

Ключові зміни були інтегровані в тестовий контур для підвищення надійності роботи. Ці вдосконалення підтверджують ефективність збагачення та інформують подальші виробничі процеси для повномасштабного заводу з лазерного збагачення в Падьюку (PLEF) у Кентуккі.

Незалежна інженерна оцінка — за контрактом з акціонерами спільного підприємства GLE, Silex Systems Ltd і Cameco Corporation, які контролюватимуть і перевірятимуть усі результати випробувань.

Понад 550 мільйонів доларів було інвестовано в проєктування, проєктування систем, розробку об'єктів і зусилля з ліцензування регулювання, при цьому операції зосереджені в Північній Кароліні та Кентуккі.

Випробувальний цикл Вілмінгтона з більш ніж 13 000 сукупних годин експлуатації залишається єдиним недержавним підприємством зі збагачення урану у світі, що експлуатує платформу збагачення наступного покоління.

Безмежна ядерна енергія

GLE очікує виробити сотні кілограмів збагаченого урану протягом періоду випробувань TRL-6.

Лазерне збагачення, реалізоване за допомогою процесу SILEX, забезпечує істотний приріст ефективності збагачення завдяки використанню високоселективного лазерного збудження ізотопів гексафториду урану. Процес дає змогу ізолювати ізотопи U-235 з більшою енергоефективністю та контролем процесу, ніж традиційні методи, такі як газова дифузія та центрифужна технологія.

З огляду на зростаючу диверсифікацію потреб у реакторному паливі, особливо з появою малих модульних реакторів (SMR) і вдосконалених реакторних платформ, прогнозується зростання попиту на гнучкі можливості збагачення з високим вмістом проб.

Природний уран складається переважно з U-238 (99,3%) і незначної частки U-235 (0,7%). Останній є таким, що розщеплюється, і становить основу для виробництва ядерної енергії. Збагачення підвищує концентрацію U-235, як правило, приблизно до 5% або вище, щоб відповідати вимогам реактора.

Історично технології збагачення були неефективними і дорогими, становлячи близько 30% від вартості ядерного палива і 5% від загальної вартості виробництва електроенергії на АЕС.

Система GLE забезпечує гнучке рішення на внутрішньому ринку, яке приносить користь національній безпеці, запобігає розповсюдженню ядерної зброї та сприяє розвитку чистої енергії.

Раніше ми писали, що загадкове джерело енергії ховається прямо в Землі. Під поверхнею Землі може бути виявлено загадкове джерело енергії, яке змінює те, що вчені розуміють під стихійними лихами і чистою енергією.