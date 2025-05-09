Китай все равно получит передовые ИИ-чипы: санкции с тарифами США не страшны

Nvidia планирует выпустить пониженную версию своего чипа искусственного интеллекта H20 для Китая в течение следующих двух месяцев после экспортных ограничений США.

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Об этом пишет информагентство reuters.com.

Американский производитель чипов уведомил основных китайских клиентов, включая ведущих поставщиков облачных вычислений, о том, что он намерен выпустить модифицированный чип H20 в июле этого года.

Пониженная версия H20 представляет собой последнюю попытку Nvidia сохранить свое присутствие на одном из важнейших рынков перед попытками Вашингтона ограничить доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям.

H20, который был самым мощным ИИ-чипом компании, одобренным для продаж в Китае, был фактически заблокирован на рынке после того, как в прошлом месяце официальные лица США сообщили компании, что для этого продукта потребуется экспортная лицензия.

Nvidia сформулировала новые технические пороги, которые будут направлять разработку модифицированных конструкций чипов. Эти спецификации приведут к значительному снижению производительности по сравнению с оригинальным H20, включая существенное сокращение объема памяти. Клиенты потенциально могут изменять конфигурацию модуля, чтобы регулировать уровни производительности чипа.

Выручка Китая составила 17 миллиардов долларов, или 13% от общего объема продаж Nvidia, в финансовом году, закончившемся 26 января.

Подчеркивая стратегическую важность страны, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан посетил Пекин в прошлом месяце, всего через несколько дней после того, как официальные лица США объявили о новых требованиях к экспортной лицензии для чипа H20. Во время встреч с китайскими официальными лицами Хуан подчеркнул важность Китая как ключевого рынка для компании.

США ограничили экспорт самых сложных чипов Nvidia в Китай с 2022 года, сославшись на опасения по поводу их потенциального военного применения.

H20 был представлен после того, как Вашингтон ужесточил экспортный контроль в октябре 2023 года.

Китайские технологические гиганты, включая Tencent, Alibaba и ByteDance увеличили заказы на чипы H20 на фоне растущего спроса на экономически эффективные модели ИИ со стороны таких компаний, как стартап DeepSeek, сообщило агентство Reuters в начале этого года.

Согласно отчету Reuters в прошлом месяце, с января Nvidia накопила заказы на H20 на сумму 18 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что в одной стране строят фабрику площадью 50 футбольных полей для производства оборудования для изготовления чипов. Предприятие может быть введено в эксплуатацию к 2028-му, а не к 2030 году.