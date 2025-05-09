Китай все одно отримає передові ШІ-чипи: санкції з тарифами США не страшні

Nvidia планує випустити знижену версію свого чипа штучного інтелекту H20 для Китаю протягом наступних двох місяців після експортних обмежень США.

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Про це пише інформагентство reuters.com.

Американський виробник чипів повідомив основних китайських клієнтів, включно з провідними постачальниками хмарних обчислень, про те, що він має намір випустити модифікований чип H20 у липні цього року.

Знижена версія H20 являє собою останню спробу Nvidia зберегти свою присутність на одному з найважливіших ринків перед спробами Вашингтона обмежити доступ Китаю до передових напівпровідникових технологій.

H20, який був найпотужнішим ШІ-чипом компанії, схваленим для продажів у Китаї, був фактично заблокований на ринку після того, як минулого місяця офіційні особи США повідомили компанії, що для цього продукту буде потрібна експортна ліцензія.

Nvidia сформулювала нові технічні пороги, які спрямовуватимуть розробку модифікованих конструкцій чипів. Ці специфікації призведуть до значного зниження продуктивності порівняно з оригінальним H20, включно з істотним скороченням обсягу пам'яті. Клієнти потенційно можуть змінювати конфігурацію модуля, щоб регулювати рівні продуктивності чипа.

Виручка Китаю склала 17 мільярдів доларів, або 13% від загального обсягу продажів Nvidia, у фінансовому році, що закінчився 26 січня.

Наголошуючи на стратегічній важливості країни, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан відвідав Пекін минулого місяця, всього за кілька днів після того, як офіційні особи США оголосили про нові вимоги до експортної ліцензії для чипа H20. Під час зустрічей із китайськими офіційними особами Хуан наголосив на важливості Китаю як ключового ринку для компанії.

США обмежили експорт найскладніших чипів Nvidia до Китаю з 2022 року, пославшись на побоювання щодо їхнього потенційного військового застосування.

H20 був представлений після того, як Вашингтон посилив експортний контроль у жовтні 2023 року.

Китайські технологічні гіганти, включно з Tencent, Alibaba і ByteDance, збільшили замовлення на чипи H20 на тлі зростаючого попиту на економічно ефективні моделі ШІ з боку таких компаній, як стартап DeepSeek, повідомило агентство Reuters на початку цього року.

Згідно зі звітом Reuters минулого місяця, з січня Nvidia накопичила замовлення на H20 на суму 18 мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що в одній країні будують фабрику площею 50 футбольних полів для виробництва обладнання для виготовлення чіпів. Підприємство може бути введено в експлуатацію до 2028-го, а не до 2030 року.