Samsung Messages рано хоронить: компания наконец-то собралась обновить приложение
Несмотря на то, что еще недавно перспективы Samsung Messages выглядели довольно мрачно, южнокорейский гигант взялся за масштабное обновление для собственного мессенджера.
Об этом сообщает ndroidpolice.com.
Издание напоминает, что в минувшем году, когда Samsung начал призывать пользователей переходить на Google Messages, казалось, что приложение Samsung Messages обречено. Хотя официально о его закрытии не объявляли, но оно было удалено из Google Play Store, а в качестве единственного приложения для обмена текстовыми сообщениями на своих последних телефонах Samsung предварительно решил установить Google Messages (потому и призывал к переходу).
Но, как оказалось, южнокорейская компания все же не уходит из сферы обмена сообщениями. Хотя многое для своего обновления она позаимствовала у Google Messages, похоже, что приложение Samsung Messages не прощается с пользователями.
В частности, на вооружение были взяты напоминания о днях рождения, обмен данными о местоположении в реальном времени, реакции с помощью эмодзи/стикеров.
Birthday Reminders
Эта функция в Google Messages уведомляет пользователей о днях рождения людей из сохраненных контактов и предлагает отправить поздравление. Теперь такая опция была замечена и в новой версии приложения Samsung Messages в прошивке One UI 8.
Локация в реальном времени
Еще одна функция, вдохновленная Google Messages, над которой поработала Samsung, — это поддержка определения местоположения в реальном времени. Она дает пользователю возможность делиться своим местоположением с контактами. Есть и возможность прекратить действие функции, а также отклонить приглашение поделиться местоположением.
Now Brief
Samsung также планирует уведомлять пользователей о подозрительных, вредоносных и заблокированных сообщениях. Скорее всего, это будет работать, когда вы используете Samsung Messages в качестве приложения для обмена сообщениями по умолчанию. В любом случае, вам не следует отвечать на эти сообщени.
Эмодзи и стикеры
Для всех прочих, проверенных, контактов предусмотрены эмодзи и стикеры, которые уже поддерживаются в Google Messages, и Samsung работает над добавлением опции в собственное приложение приложение для обмена текстовыми сообщениями.
Правда, точная дата, когда обновления станут доступны для пользователей, пока неизвестна. По издание допускает, что, поскольку эти функции были замечены в новом приложении Samsung Messages в One UI 8, мы можем увидеть их в действии в одной из публичных бета-сборок, выпуск которой ожидается в этом месяце.
Что касается Google Messages, то ранее стало известно, что там наконец-то появилась опция удаления нежелательных сообщений. Такая функция была уже и в WhatsApp, и в Telegram, и в iMessage, а исключением был как раз сервис Google.