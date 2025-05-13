Samsung Messages рано хоронить: компания наконец-то собралась обновить приложение

Несмотря на то, что еще недавно перспективы Samsung Messages выглядели довольно мрачно, южнокорейский гигант взялся за масштабное обновление для собственного мессенджера.

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Об этом сообщает ndroidpolice.com.

Издание напоминает, что в минувшем году, когда Samsung начал призывать пользователей переходить на Google Messages, казалось, что приложение Samsung Messages обречено. Хотя официально о его закрытии не объявляли, но оно было удалено из Google Play Store, а в качестве единственного приложения для обмена текстовыми сообщениями на своих последних телефонах Samsung предварительно решил установить Google Messages (потому и призывал к переходу).

Но, как оказалось, южнокорейская компания все же не уходит из сферы обмена сообщениями. Хотя многое для своего обновления она позаимствовала у Google Messages, похоже, что приложение Samsung Messages не прощается с пользователями.

В частности, на вооружение были взяты напоминания о днях рождения, обмен данными о местоположении в реальном времени, реакции с помощью эмодзи/стикеров.

Birthday Reminders

Эта функция в Google Messages уведомляет пользователей о днях рождения людей из сохраненных контактов и предлагает отправить поздравление. Теперь такая опция была замечена и в новой версии приложения Samsung Messages в прошивке One UI 8.

Локация в реальном времени

Еще одна функция, вдохновленная Google Messages, над которой поработала Samsung, — это поддержка определения местоположения в реальном времени. Она дает пользователю возможность делиться своим местоположением с контактами. Есть и возможность прекратить действие функции, а также отклонить приглашение поделиться местоположением.

Now Brief

Samsung также планирует уведомлять пользователей о подозрительных, вредоносных и заблокированных сообщениях. Скорее всего, это будет работать, когда вы используете Samsung Messages в качестве приложения для обмена сообщениями по умолчанию. В любом случае, вам не следует отвечать на эти сообщени.

Эмодзи и стикеры

Для всех прочих, проверенных, контактов предусмотрены эмодзи и стикеры, которые уже поддерживаются в Google Messages, и Samsung работает над добавлением опции в собственное приложение приложение для обмена текстовыми сообщениями.

Правда, точная дата, когда обновления станут доступны для пользователей, пока неизвестна. По издание допускает, что, поскольку эти функции были замечены в новом приложении Samsung Messages в One UI 8, мы можем увидеть их в действии в одной из публичных бета-сборок, выпуск которой ожидается в этом месяце.

Что касается Google Messages, то ранее стало известно, что там наконец-то появилась опция удаления нежелательных сообщений. Такая функция была уже и в WhatsApp, и в Telegram, и в iMessage, а исключением был как раз сервис Google.