Samsung Messages рано ховати: компанія нарешті зібралася оновити застосунок

Незважаючи на те, що лише нещодавно перспективи Samsung Messages виглядали доволі похмуро, південнокорейський гігант взявся за масштабне оновлення для власного месенджера.

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Про це повідомляє ndroidpolice.com.

Видання нагадує, що минулого року, коли Samsung почав закликати користувачів переходити на Google Messages, здавалося, що застосунок Samsung Messages приречений. Хоча офіційно про його закриття не оголошували, але його було видалено з Google Play Store, а як єдиний застосунок для обміну текстовими повідомленнями на своїх останніх телефонах Samsung попередньо вирішив установити Google Messages (тому й закликав до переходу).

Але, як виявилося, південнокорейська компанія все ж не йде зі сфери обміну повідомленнями. Хоча багато чого для свого оновлення вона запозичила у Google Messages, схоже, що застосунок Samsung Messages не прощається з користувачами.

Зокрема, на озброєння були взяті нагадування про дні народження, обмін даними про місцезнаходження в реальному часі, реакції за допомогою емодзі/стікерів.

Нагадування про день народження

Ця функція в Google Messages повідомляє користувачів про дні народження людей зі збережених контактів і пропонує відправити привітання. Тепер така опція була помічена і в новій версії застосунка Samsung Messages у прошивці One UI 8.

Локація в реальному часі

Ще одна функція, натхненна Google Messages, над якою попрацювала Samsung, — це підтримка визначення місця розташування в реальному часі. Вона дає користувачеві можливість ділитися своїм місцем розташування з контактами. Є й можливість припинити дію функції, а також відхилити запрошення поділитися місцем розташування.

Зараз коротко

Samsung також планує повідомляти користувачів про підозрілі, шкідливі та заблоковані повідомлення. Найімовірніше, це працюватиме, коли ви використовуєте Samsung Messages як застосунок для обміну повідомленнями за замовчуванням. У будь-якому разі, вам не слід відповідати на ці повідомлення.

Емодзі та стікери

Для всіх інших, перевірених, контактів передбачені емодзі та стікери, які вже підтримуються в Google Messages, і Samsung працює над додаванням опції у власний застосунок для обміну текстовими повідомленнями.

Щоправда, точна дата, коли оновлення стануть доступними для користувачів, поки невідома. Видання припускає, що, оскільки ці функції були помічені в новому застосунку Samsung Messages в One UI 8, ми можемо побачити їх у дії в одній з публічних бета-збірок, випуск якої очікується цього місяця.

Що стосується Google Messages, то раніше стало відомо, що там нарешті з'явилася опція видалення небажаних повідомлень. Така функція була вже і в WhatsApp, і в Telegram, і в iMessage, а винятком був якраз сервіс Google.