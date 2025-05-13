"Удивляются и тревожатся": создатели ИИ признали, что сами не понимают, как он "думает"

Разработчики генеративного искусственного интеллекта (ИИ) до конца не знают, как именно их творения решают поставленные перед ними задачи.

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Как отмечает Tech Xplore, в отличие от традиционных программ, которые следуют путями, продиктованным программистами, модели генеративного ИИ учатся находить собственный путь к успеху после получения подсказки.

"Люди, не работающие в этой области, часто удивляются и тревожатся, узнав, что мы не понимаем, как работают наши собственные творения ИИ. Такое отсутствие понимания по сути беспрецедентно в истории технологий", — говорит соучредитель ИИ-компании Anthropic Дарио Амодеи.

В свою очередь Крис Олах, который до прихода в Anthropic был частью команды разработчиков ChatGPT в OpenAI, описал ИИ как "строительные леса", на которых вырастают схемы. Олах является специалистом в области так называемой механистической интерпретируемости — метода обратного проектирования моделей ИИ для выяснения того, как они работают.

Старший научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта Google DeepMind Нил Нанда добавил, что изучение работы ИИ можно сравнить с исследованием человеческого мозга. По его словам, охватить всю полноту большой языковой модели — это очень амбициозная задача. Сегодня это популярная область академических исследований.

"Студентов это очень привлекает, потому что они осознают, какое влияние это может оказать", — отметил профессор компьютерных наук Бостонского университета Марк Кровелла.

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Одной из попыток лучше понять ИИ являются такие стартапы, как Goodfire. Эта компания использует программное обеспечение на основе ИИ, способное представлять данные в виде шагов рассуждения. Инструмент также призван предотвратить злонамеренное использование ИИ или их самостоятельное принятие решений с целью обмана людей.

"Это похоже на гонку со временем, чтобы успеть внедрить в мир чрезвычайно интеллектуальные модели искусственного интеллекта, не имея ни малейшего представления о том, как они работают", — сказал генеральный директор исследовательской компании Goodfire Эрик Хо.

Напомним, компания OpenAI заявила, что "льстивое" обновление GPT‑4o в ChatGPT вызывало опасения по поводу безопасности, поэтому оно больше не доступно для использования.

Также сообщалось, что в Китае заявили о применении ИИ в поиске новые идей и подходов для будущих аэрокосмических исследований и разработок.