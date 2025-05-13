"Дивуються і тривожаться": творці ШІ визнали, що самі не розуміють, як він "думає"

Розробники генеративного штучного інтелекту (ШІ) до кінця не знають, як саме їхні творіння вирішують поставлені перед ними завдання.

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Як зазначає Tech Xplore, на відміну від традиційних програм, які слідують шляхами, продиктованими програмістами, моделі генеративного ШІ вчаться знаходити власний шлях до успіху після отримання підказки.

"Люди, які не працюють у цій царині, часто дивуються і тривожаться, дізнавшись, що ми не розуміємо, як працюють наші власні творіння ШІ. Така відсутність розуміння, по суті, безпрецедентна в історії технологій", — каже співзасновник ШІ-компанії Anthropic Даріо Амодеї.

Зі свого боку Кріс Олах, який до приходу в Anthropic був частиною команди розробників ChatGPT в OpenAI, описав ШІ як "будівельні ліси", на яких виростають схеми. Олах є фахівцем у галузі так званої механістичної інтерпретованості — методу зворотного проєктування моделей ШІ для з'ясування того, як вони працюють.

Старший науковий співробітник лабораторії штучного інтелекту Google DeepMind Ніл Нанда додав, що вивчення роботи ШІ можна порівняти з дослідженням людського мозку. За його словами, охопити всю повноту великої мовної моделі — це дуже амбітне завдання. Сьогодні це популярна галузь академічних досліджень.

"Студентів це дуже приваблює, тому що вони усвідомлюють, який вплив це може мати", — зазначив професор комп'ютерних наук Бостонського університету Марк Кровелла.

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Однією зі спроб краще зрозуміти ШІ є такі стартапи, як Goodfire. Ця компанія використовує програмне забезпечення на основі ШІ, здатне представляти дані у вигляді кроків міркування. Інструмент також покликаний запобігти зловмисному використанню ШІ або їхньому самостійному ухваленню рішень з метою обману людей.

"Це схоже на перегони з часом, щоб встигнути впровадити у світ надзвичайно інтелектуальні моделі штучного інтелекту, не маючи ні найменшого уявлення про те, як вони працюють", — сказав генеральний директор дослідницької компанії Goodfire Ерік Хо.

Нагадаємо, компанія OpenAI заявила, що "улесливе" оновлення GPT-4o в ChatGPT викликало побоювання з приводу безпеки, тому воно більше не доступне для використання.

Також повідомлялося, що в Китаї заявили про застосування ШІ в пошуку нових ідей і підходів для майбутніх аерокосмічних досліджень і розробок.