Выбираем лучший стилус для iPad: что рекомендуют эксперты

Готовимся к лету – может, среди прочего, означать и «ищем хороший стилус», ведь это незаменимая вещь для поездок и путешествий. Эксперты протестировали разные варианты и составили свой топ-5 стилусов 2025 года.

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Об этом пишет zdnet.com.

Рейтинг стилусов для iPad, естественно, открывают гаджеты от Apple – Apple Pencil 2 поколения и Apple Pencil Pro.

Apple Pencil 2 поколения

Он был создан специально для iPad на основе модели первого поколения. Стилус крепится к боковой стороне iPad Pro, заряжается беспроводным способом и включает функцию двойного касания, которую можно настроить для переключения между карандашом и ластиком или отображения цветовых палитр.

Очень отзывчивый, обладает чувствительностью к наклону и технологией игнорирования ладоней, поэтому экран распознает только Apple Pencil (а не вашу руку или палец).

Плюсы:

Есть магнитное крепление к iPad Pro и iPad Air для беспроводной зарядки.

Интуитивно понятная сенсорная поверхность, поддерживающая двойное нажатие и чувствительность к давлению.

Технология отклонения ладони.

Минусы:

Высокая цена.

Ограниченная совместимость с iPad.

Apple Pencil 2 поколения Фото: zdnet.com

Apple Pencil Pro

В мае 2024 года Apple представила новую линейку моделей iPad Air и Pro M3 и M4. Наряду с новейшими планшетами выпустили и Apple Pencil Pro. Этот модернизированный стилус включает в себя расширенные функции, такие как сжатие, бочкообразное вращение и тактильная обратная связь, чтобы сделать заметки и создание художественных шедевров более интуитивными. Apple Pencil Pro заряжается без проводов и был разработан для работы с новейшим iPad Pro.

Плюсы:

Есть поддержка функции «Найти мое устройство».

Жест сжатия.

Функция двойного нажатия.

Использует новые чипы и обновленное программное обеспечение.

Минусы:

Совместимость только с большинством моделей iPad Air и Pro.

Высокая цена.

Apple Pencil Pro

Adonit Note+2

Его называют лучшей альтернативой топовому Apple Pencil 2-го поколения. Эксперты отмечают его точность и отзывчивость, а также плавность записи. Он имеет магнитное крепление и поставляется с тремя сменными наконечниками – в зависимости от того, рисуете ли вы, пишете или делаете наброски.

Плюсы:

Чувствительность к давлению и распознавание ладони.

Настраиваемые сочетания клавиш.

Минусы:

Чувствительность к нажатию работает только в определенных приложениях.

Adonit Note+2

Jamjake

Это лучший бюджетный стилус для iPad, причём гораздо более демократичный в смысле цены по сравнению с Apple Pencil. 1,5-миллиметровый наконечник пера позволяет легко и точно рисовать без задержек и скольжения, а технология отклонения ладони обеспечивает более естественное ощущение рукописного ввода.

Срок службы батареи стилуса составляет до 20 часов при полной зарядке, а для экономии заряда батареи он автоматически переходит в спящий режим после пяти минут бездействия.

Плюсы:

Более бюджетный вариант, чем Apple Pencil.

Быстро заряжается и долго держит заряд.

Минусы:

Нет чувствительности к давлению.

Лучше использовать защитное стекло, а не просто экран.

стилус Jamjake

Logitech Crayon

Хотя этот стилус не произведен Apple, Logitech Crayon создан с использованием технологии Apple Pencil и может использоваться с сотнями приложений, поддерживаемых Apple Pencil. Это единственный стилус не от Apple, имеющий знак одобрения Apple (и даже продается на сайте Apple).

Плюсы:

Технология наклона для более толстых линий при рисовании.

Удобный форм-фактор.

Технология Apple Pencil без высокой цены Apple Pencil.

Минусы:

Время работы батареи не очень велико.

Нет чувствительности к давлению.

стилус Logitech Crayon Фото: zdnet.com

Ранее были названы лучшие смартфоны с поддержкой стилуса в 2025 году. Причём топ-5 был представлен широким спектром девайсов – от флагманских Galaxy S25 Ultra от Samsung до более доступных гаджетов от Motorola.